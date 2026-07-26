กมธ.ที่ดิน ไล่บี้คดีรุกป่าภูเก็ต จี้รื้อจริง-ถอนโฉนดมิชอบ สอดรับ “สุชาติ” ลุยภูเก็ตโมเดล ทวงคืนอุทยานสิรินาถ

“กุลวลี” เปิดมติ กมธ.ที่ดิน ไล่บี้คดีรุกป่าภูเก็ต จี้รื้อจริง-เพิกถอนโฉนดมิชอบ ลั่นผู้บุกรุกต้องอยู่ใต้กฏหมาย สอดรับ “สุชาติ” ลุยภูเก็ตโมเดล ทวงคืนอุทยานสิรินาถ
วันนี้ (26ก.ค.) นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า มติที่ประชุมกรรมาธิการฯ เห็นชอบรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดี เพิกถอนเอกสารสิทธิ และบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของรัฐอย่างจริงจัง ซึ่งมติสอดรับกับกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งเปิดปฏิบัติการ “ภูเก็ตโมเดล” บังคับคดีตามคำพิพากษาศาล รื้อถอนโรงแรมและวิลล่าหรูที่รุกล้ำอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่อทวงคืนพื้นที่ป่ากว่า 25 ไร่กลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดิน
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น.ส.กุลวลี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ กรมที่ดิน และหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีคดีสำคัญอย่างน้อย 9 คดี ทั้งกรณีโรงแรม รีสอร์ท บริษัท และบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน บางคดีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้ว ขณะที่บางคดียังอยู่ระหว่างเพิกถอนเอกสารสิทธิ บังคับรื้อถอน หรือพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดิน กรรมาธิการฯ จึงมีข้อเสนอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ไม่ปล่อยให้กระบวนการล่าช้าจนผู้ประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และประกอบกิจการต่อไปได้
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นอกจากนี้ กรรมาธิการฯ ยังเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมตรวจสอบแนวเขตและระยะร่นของสิ่งปลูกสร้าง พร้อมให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ยื่นรังวัดแนวเขตต่อกรมที่ดินได้เอง โดยไม่ต้องรอให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อปิดช่องว่างที่ทำให้การบังคับคดีติดขัด
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น.ส.กุลวลี กล่าวอีกว่า สำหรับบริเวณหาดนุ้ย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด กรรมาธิการฯ เห็นว่าต้องแยกการตรวจสอบออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจน คือ การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมาย กับการพิสูจน์สิทธิของประชาชนที่นำหลักฐานมายืนยันว่าอยู่อาศัยและทำประโยชน์ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2493 ก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดินและก่อนประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีมติให้กรมป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กรมที่ดิน และ ส.ป.ก. เร่งจัดทำรายงานข้อเท็จจริง แนวเขต และสถานะของที่ดินทั้ง 7 แปลงเสนอกรรมาธิการฯ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดกับผู้บุกรุก แต่ไม่กระทบประชาชนที่อาจมีสิทธิโดยชอบ
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“คำพิพากษาศาลต้องได้รับการปฏิบัติ ผู้บุกรุกไม่ว่าจะเป็นบุคคล บริษัท โรงแรม หรือรีสอร์ทรายใหญ่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกัน ประชาชนที่อยู่มาก่อนและมีหลักฐานก็ต้องได้รับความเป็นธรรม เราต้องทวงคืนพื้นที่ของรัฐโดยไม่สร้างความอยุติธรรมครั้งใหม่” น.ส.กุลวลี กล่าว
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ทั้งนี้ นายสุชาติเคยประกาศเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานสิรินาถ หาดนุ้ย และหาดฟรีด้อม หลังคำอุทธรณ์บางส่วนถูกยก และยืนยันว่าจะดำเนินการกับผู้บุกรุกโดยไม่มีข้อยกเว้น