"ศุภชัย" โต้กูรูไร้กม.บังคับผู้เสียหาย 9 คน ต้องฟ้องเป็นคดีเดียวกัน ยันร่างคำฟ้องนายกฯเสร็จแล้ว ปล่อยให้ได้แสง

มือกฏหมายภท. โต้ ทนาย นักวิชาการ ฟ้องหมิ่นประมาท ไม่มีกฎหมายบังคับว่าผู้เสียหาย 9 คน จะต้องฟ้องเป็นคดีเดียวกัน ยันร่างคำฟ้องของ"อนุทิน" เสร็จแล้ว แต่ตอนนี้ปล่อยให้ สนุกสนาน รับแสงให้ทั่วหน้าทั่วตัวก่อน
วันนี้ (26 กรกฎาคม 2569) นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ตอนนี้มีกูรู ทนายทะแนะ นักวิชาการ นักกฏหมายออกมาเกาะกระแสออกความคิดเห็นกันมากมาย พูดเรื่องกฎหมายปิดปาก SLAPP หรือSlap สารพัดวิชา ได้แสงกันตามประสงค์ โดยหลักกฎหมาย ไม่มีกฎหมายบังคับว่าผู้เสียหายทั้ง 9 คน จะต้องฟ้องเป็นคดีเดียวกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำและข้อเท็จจริงของคดีเป็นสำคัญ ผู้เสียหายแต่ละคนมีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้ด้วยตนเองในฐานะผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28
ศาลฎีกาได้วางหลักไว้โดยสรุปว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทเป็นความผิดต่อผู้เสียหายเฉพาะตัว.
ผู้เสียหายคนหนึ่งใช้สิทธิแทนอีกคนไม่ได้ เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้.
ฐานะผู้ได้รับมอบจากผู้เสียหายในคดีนี้ คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล คำฟ้องแล้วเสร็จตั้งแต่วันแรกแล้ว แต่เรื่องนี้ก็ยังคึกคักสนุกสนานกันในหน้าสื่อก็เลย ปล่อยให้ท่านๆ ทั้งหลายได้รับแสงกันถ้วนหน้าและทั่วตัวไปก่อน แต่ไม่รีบ.
ยืนยันว่าฟ้องแน่นอนครับ เช่นเดียวกับผู้เสียหายอีกแปดท่าน.
ใจเย็นๆ ครับ