“สามารถ” หนุนดันMissing Link แทนแลนด์บริดจ์ แนะเลิกแข่งช่องแคบมะละกา หันสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์

อดีตสส.ปชป. หนุนพับแลนด์บริดจ์ ดันMissing Link แทน ชมรบ.กล้าทบทวนโครงการที่ไม่คุ้มค่าดีกว่าเดินหน้าลงทุนมหาศาล แนะไทยเลิกแข่งช่องแคบมะละกา หันสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ตามยุทธศาสตร์ประเทศแทน
วันนี้ (26 ก.ค.) นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แสดงความคิดเห็นกรณีรัฐบาลปรับแนวทางจากโครงการแลนด์บริดจ์ไปสู่แนวคิด Missing Link โดยระบุว่า การที่รัฐบาลยอมรับผลการศึกษาซึ่งชี้ว่าโครงการแลนด์บริดจ์มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่ำ ความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่ำ และมีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสูง ไม่ใช่ความล้มเหลวของโครงการ แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จากการขับเคลื่อนด้วย “โครงการ” ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย “ยุทธศาสตร์”
นายสามารถกล่าวว่า ประเทศไทยในอดีตมักเริ่มจากการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ ก่อนหาข้อมูลมาสนับสนุนความคุ้มค่า ขณะที่หลายประเทศที่ประสบความสำเร็จจะเริ่มจากการกำหนดยุทธศาสตร์ แล้วจึงออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ
เขามองว่า การที่รัฐบาลยอมรับว่าแลนด์บริดจ์ “ไม่คุ้มทุน” ถือเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงที่สำคัญ เพราะปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่งานวิศวกรรม แต่เป็นเรื่องของธุรกิจ โดยสายการเดินเรือระดับโลกมีเครือข่ายและพันธมิตรกับท่าเรือเดิมอยู่แล้ว จึงมีโอกาสน้อยที่จะเปลี่ยนมาใช้เส้นทางของไทย แม้จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเพียงใด หากไม่มีผู้ใช้บริการ โครงการก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้
นายสามารถยังตั้งข้อสังเกตว่า แนวคิดแลนด์บริดจ์อาจตั้งอยู่บนสมมติฐานที่คลาดเคลื่อน เพราะพยายามแข่งขันกับช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำ มีเครือข่ายธุรกิจและท่าเรือระดับโลกที่สะสมมานาน การดึงสายการเดินเรือออกจากระบบดังกล่าวจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจไม่ใช่โจทย์ที่ประเทศไทยควรใช้งบประมาณมหาศาลเข้าไปแข่งขัน
เขาเสนอว่า ประเทศไทยควรใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้ง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงอาเซียน จีน ภาคการผลิต และท่าเรือ เข้าด้วยกัน ผ่านแนวคิด Missing Link หรือการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาด เช่น การเชื่อมท่าเรือฝั่งอันดามันกับระบบรถไฟของประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรม และเส้นทางรถไฟเชื่อมลาว–จีน เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
อย่างไรก็ตาม นายสามารถเห็นว่า การเปลี่ยนจากแลนด์บริดจ์มาเป็น Missing Link ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จโดยอัตโนมัติ รัฐบาลยังต้องตอบคำถามสำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศคืออะไร ท่าเรือฝั่งอันดามันควรตั้งอยู่ที่ใด จะเชื่อมต่อกับท่าเรือแหลมฉบังและโครงข่ายรถไฟอย่างไร และจะดึงผู้ประกอบการให้มาใช้ระบบได้ด้วยวิธีใด เพราะหากยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน Missing Link ก็อาจเป็นเพียงชื่อใหม่ของโครงการเดิม
นายสามารถกล่าวทิ้งท้ายว่า ตนเห็นด้วยกับการยุติโครงการแลนด์บริดจ์ ไม่ใช่เพราะไม่ต้องการให้ประเทศลงทุน หรือไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของภาคใต้ แต่เพราะการใช้เงินลงทุนของประเทศทุกบาทควรตอบคำถามให้ได้ว่าคุ้มค่าหรือไม่ มีผู้ใช้จริงหรือไม่ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้จริง พร้อมระบุว่า การกล้าหยุด กล้าทบทวน และกล้าปรับทิศทาง ดีกว่าการเดินหน้าต่อบนความเสี่ยง และหากรัฐบาลสามารถเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยโครงการมาเป็นการขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ได้จริง การพับแลนด์บริดจ์ครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ไทยในระยะยาว ใ