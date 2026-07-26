“เทพไท” แนะ กกต.เร่งส่งศาลคดีฮั้ว ส.ว. คลายครหาลดแรงกดดัน ยก 6 เหตุผลให้ศาลชี้ขาดเป็นบรรทัดฐาน

อดีตสส.ปชป. แนะ กกต.เร่งส่งคดีฮั้ว ส.ว.ขึ้นศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ชี้เป็นทางออกคลายข้อครหาและลดแรงกดดันต่อองค์กร พร้อมยก 6 เหตุผล หนุนให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด เพื่อสร้างบรรทัดฐานและยุติข้อถกเถียงของสังคม.
วันนี้ (26 ก.ค.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า หลังจากนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ออกมาเปิดเผยรายชื่อนักการเมือง 9 คนที่ถูกกล่าวถึงว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการฮั้ว ส.ว. จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และมีผู้ถูกพาดพิงบางส่วนเริ่มดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
นายเทพไทกล่าวว่า การต่อสู้คดีในชั้นศาลอาจนำไปสู่การขอเรียกสำนวนสอบสวนคดีฮั้ว ส.ว. จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มาเป็นพยานหลักฐาน ซึ่งจะทำให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ปรากฏต่อศาลอย่างครบถ้วน แต่ หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการชี้ขาดเบื้องต้นคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งต้องพิจารณาว่าคดีดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง เพื่อวินิจฉัยหรือไม่
นายเทพไทระบุว่า ในฐานะนักวิเคราะห์การเมืองอิสระ เห็นว่ากกต.ควรนำคดีฮั้ว ส.ว.เข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง โดยให้เหตุผล 6 ประการ ได้แก่
1. เป็นการตอบสนองต่อกระแสเรียกร้องของสังคมและภาคประชาชนที่ต้องการให้คดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาล
2. ช่วยลดแรงกดดันต่อกกต. เพราะเมื่อคดีเข้าสู่ศาลแล้ว การวินิจฉัยจะเป็นอำนาจของศาลฎีกา ไม่ใช่กกต.เพียงฝ่ายเดียว
3. เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของกกต. ท่ามกลางข้อครหาที่ว่ากรรมการ กกต.บางส่วนได้รับการเห็นชอบจาก ส.ว. จึงอาจถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความเป็นกลาง
4. ลดความเสี่ยงที่กกต.อาจถูกดำเนินคดีตามมาตรา 157 หากถูกมองว่าละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณาคดีดังกล่าว
5. สร้างบรรทัดฐานในการจัดการคดีทุจริตการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง สส. หรือ ส.ว. โดยให้องค์กรตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยข้อพิพาท
6. คำพิพากษาของศาลฎีกาจะเป็นข้อยุติที่ทุกฝ่ายยอมรับ ลดข้อครหาว่ากกต.มีความลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติในการดำเนินคดี
นายเทพไทกล่าวทิ้งท้ายว่า กกต.ควรเร่งสรุปผลการพิจารณาคดีฮั้ว ส.ว. และยื่นเรื่องต่อศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง โดยเร็ว เพื่อให้เกิดคำพิพากษาที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและระบบการเลือกตั้งของประเทศ