รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” 1–15 ส.ค. ลดค่าครองชีพ–เปิดตลาด SMEs-สินค้าชุมชน

รองโฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” 1–15 ส.ค. ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า 800 สาขา ลดค่าครองชีพ–เปิดตลาดให้ SMEs และสินค้าชุมชน
วันนี้ (26 กรกฎาคม 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก ผ่านกิจกรรม “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” ระหว่างวันที่ 1–15 สิงหาคม 2569 โดยความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า 130 ราย รวมประมาณ 800 สาขา ทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษ ควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตสินค้าชุมชน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภายในกิจกรรม ร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุด ร้อยละ 60 อาทิ ข้าวสาร น้ำปลา ซอสปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ณ ร้านตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ สาขานาดี จังหวัดอุดรธานี
นางสาวลลิดา กล่าวว่า จุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ช่วยให้สินค้า SMEs และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้น เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น และทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชน
“กิจกรรม ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ มีเป้าหมายเดินหน้าควบคู่กันทั้งการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ และการสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยใช้ร้านค้าท้องถิ่นกว่า 800 สาขาเป็นเครือข่ายกระจายสินค้า เชื่อมผู้ผลิตในชุมชนกับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้กำลังซื้อที่เกิดขึ้นช่วยหล่อเลี้ยงทั้งครัวเรือน ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจในพื้นที่ไปพร้อมกัน” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ร้านค้าท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก เพราะมีความใกล้ชิดกับผู้บริโภค เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ และมีศักยภาพในการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการรายเล็กสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยลดค่าครองชีพในระยะสั้น แต่ยังช่วยเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจชุมชนในระยะยาว
“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรม ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ และติดตามรายชื่อร้านค้า สาขา และสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ส่วนลดร้อยละ 60 เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการ ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขา” นางสาวลลิดา กล่าว