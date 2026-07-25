“สุขสมรวย” ชวน “ยิ่งชีพ” เที่ยวอำนาจเจริญ หลัง iLaw สนใจเป็นพิเศษ ย้ำ คดีว่าตามขั้นตอน กม.เผยแจ้ง ตร.ไม่ต้องเสียค่าทนายฟ้องศาล เพราะไม่มีมวลชนช่วยบริจาค

จากกรณีที่นางสุขสมรวย วันทนียกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ สส.อำนาจเจริญ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กับนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
ล่าสุด วันนี้ (25 กรกฎาคม 2569) ที่ จ.อำนาจเจริญ นางสุขสมรวย ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงเหตุผลในการเลือกแจ้งความกับตำรวจ ที่ จ.อำนาจเจริญ แทนที่จะเป็นการฟ้องศาลว่า ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไร เพราะได้แจ้งกำหนดการแต่แรกแล้วว่า ตนกลับบ้านมาลงพื้นที่พอดี อีกทั้ง จะได้ไม่ต้องจ้างทนาย หลังจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย คือ หากตำรวจเห็นว่าไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาทก็จบ แต่หากเห็นว่าเข้าข่ายก็จะส่งเรื่องไปที่อัยการ หากอัยการเห็นว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ก็ส่งฟ้องศาล ซึ่งก็พร้อมเจอกันที่ศาล เนื่องจากตนก็มีสิทธิปกป้องตัวเองจากการถูกกล่าวหา และการพึ่งศาลคือการพิสูจน์ตัวเองที่ชอบธรรม
ผู้สื่อข่าวถามว่า ล่าสุดกลุ่ม iLaw ออกมาเผยแพร่ข้อมูลจับผิด สว.อำนาจเจริญว่ามีจำนวนมากและมีคะแนนสูง นางสุขสมรวย กล่าวว่า iLaw ก็เพ่งเล็งอำนาจเจริญและจังหวัดที่มี สส.พรรคภูมิใจไทยมาตลอด อีกทั้งเรื่อง สว. ตนไม่ทราบและไม่เกี่ยวกับตน นักข่าวควรไปถามกลุ่ม iLaw มากกว่า เพราะโซเชียลกำลังตั้งคำถามเช่นกันว่า “สว.ประชาชน” ของของกลุ่ม iLaw เข้าข่ายฮั้วหรือไม่
นางสุขสมรวย ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการระดมบริจาคผ่านกองทุนสิทธิพลเมือง จำนวนกว่า 6 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือในการสู้คดีให้นายยิ่งชีพว่า ก็ถือเป็นเรื่องดี ที่มีมวลชนบริจาคช่วยค่าทนาย
“ในฐานะคนอำนาจเจริญ เมืองเล็ก ๆ ที่อบอุ่นด้วยหัวใจ ยินดีต้อนรับนายยิ่งชีพ เผื่อจะมาเที่ยว มาทำบุญที่นี่เพื่อให้จิตใจสงบ ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับนายยิ่งชีพ และไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกัน แต่ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ห้ามให้เราฟ้องเพื่อปกป้องตัวเองตามสิทธิทางกฎหมาย หวังว่านายยิ่งชีพจะเข้าใจหลักการเป็นอย่างดี” นางสุขสมรวย กล่าว