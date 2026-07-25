“แสวง” ตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังทุจริตเข้ม ก่อนเปิดหีบพรุ่งนี้เช้า

“แสวง” ลุยตรวจความพร้อมเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด มั่นใจเรียบร้อยทุกจุด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังการทุจริตเข้มข้น ก่อนเปิดหีบ 26 ก.ค.นี้ ชวนผู้มีสิทธิกว่า 1 ล้านคนออกมาลงคะแนน
วันนี้ ( 25 ก.ค.) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อม รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26ก.ค.2569 โดยมีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายนันทวิทย์ นาคแสง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) และนางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
ในที่ประชุมหลังรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการจัดการเลือกตั้ง และความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง นายแสวง กล่าวว่า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันพรุ่งนี้ 26ก.ค. 2569 จากที่ได้รับข้อมูล มั่นใจว่าการดำเนินการมีความเรียบร้อยดี ทั้งการแจกอุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้ง ซึ่งพรุ่งนี้มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นปกติได้ ส่วนฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ว่าราชการจังหวัดที่คอยกำกับดูแลอยู่ รวมถึงเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เชื่อว่ารู้หน้าที่ของตัวเองและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีข้อผิดพลาด คาดว่าจะเป็นสภาพอากาศ เช่น ฝนฟ้า แต่มั่นใจว่าคงไม่กระทบกับการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ มั่นใจว่าการบริหารจัดการทุกภาคส่วนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งมั่นใจในทีมของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนการเลือกตั้งที่จะไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ทางสำนักงานกกต.ร้อยเอ็ด และ สำนักงานกกต.กลาง รวมถึงตำรวจในพื้นที่ คอยเฝ้าสังเกตการณ์การกระทำผิดที่จะกระทบต่อการทุจริต ซึ่งมีหลายชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วคอยลงไปครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อหาข่าวการทุจริตการเลือกตั้ง
สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด มี 20 อำเภอ 2,539 หน่วย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,045,902 คน แบ่งเป็นชาย 506,676 คน หญิง 539,226 คน ทั้งนี้ สำนักงานกกต.ยังเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมนี้
ด้านนายแสวง ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าจากที่ได้รับฟังรายงานจากทีม กกต. จังหวัดร้อยเอ็ด ถึงตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนในการบริหารจัดการเลือกตั้ง ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องอะไร ส่วนการป้องกันความไม่สุจริต สำนักงานมีมาตรการดูแลทั้งในส่วนของพื้นที่และส่วนกลางก็ส่งทีมเข้ามาดู จึงคิดว่าน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. ใน 20 อำเภอ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มาก เพื่อเลือกคนที่จะเข้ามาดูแลงบประมาณ ความเป็นอยู่ของประชาชน
สำหรับการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับประเทศมีจุดง่ายและยากอย่างไร นายแสวงกล่าวว่า พฤติการณ์คล้ายกัน แต่แรงเสียดทานต่างกัน ซึ่งการเลือกตั้งระดับชาติ มีพรรคการเมืองกำลังมากกว่าลงมาในพื้นที่ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นถึงจะมีพรรคการเมืองให้การสนับสนุน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ไม่ได้เข้มข้นเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติ หรือการเลือกตั้ง สส. จึงดูสบายกว่า ซึ่งตนคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร พร้อมย้ำเชื่อมั่นในทีมของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์ มีเรื่องใดที่น่าเป็นห่วง นายแสวงกล่าวว่า ตนไม่ได้กังวลในเรื่องอะไร ซึ่งมีทั้งการทำงานบนโต๊ะและใต้โต๊ะ คือคนที่คิดอยากฝ่าฝืนกฎหมาย เรามีมาตรการป้องกัน ป้องปราม และได้มีการรับฟัง จนถึงวันนี้ ซึ่งตนมองว่าสถานการณ์ยังเป็นระดับปกติ
เมื่อถามถึงเรื่องการร้องเรียนผู้สมัครนายก อบจ. นายแสวง กล่าวว่า ตอนนี้มี 1 เรื่อง เป็นเรื่องของการดำเนินการก่อนระยะเวลา 90 วัน ซึ่งอยู่ในกระบวนการที่สำนักงาน กกต. ต้องนำมาพิจารณา ซึ่งไม่ใช่การเลือกตั้งที่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
เมื่อถามต่อว่าหากคนที่ถูกร้องเรียนชนะการเลือกตั้งจะมีผลอย่างไรในอนาคต นายแสวงกล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร ตนไม่อยากพูดไปก่อนเพราะบางครั้งจะเป็นการชี้นำ จะเป็นผลได้ผลเสียกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมื่อเข้าสู่กระบวนการต้องให้โอกาสทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ และหลังจากนั้นจึงจะกำหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่
เมื่อถามว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนใช่หรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า ทุกการเลือกตั้ง