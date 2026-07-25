"ศุภชัย" แชร์เฟซบุ๊ก แฉ "ธนาธร - iLaw" จัดงานพบปะผู้สมัคร 300 คน ก่อนเลือก สว.ระดับประเทศ ถามเรียกว่าฮั้วหรือไม่

"ศุภชัย" โพสต์เพจ จักรวาลด้อมส้ม ลงรูปแฉชัดๆ ธนาธร iLaw จัดงาน พบปะผู้สมัคร สว.ประชาชน โดยให้สวมริสแบนด์สีขาว เขียว ฟ้า ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในช่วงเลือกสว.ระดับประเทศ พร้อมเก็บโทรศัพท์มือถือ มีการ์ดควบคุม ตั้งคำถามแบบนี้เรียก ฮั๊วสว. ได้หรือไม่
เพจเฟซบุ๊ก นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย สส.พรรคภูมิใจไทย โพสต์ข้อความแนบลิงค์ จักรวาลด้อมส้ม โพสต์ตั้งคำถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ iLaw ที่ จัดประชุม ผู้สมัคร สว.300 คน ที่ห้องจูปิเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในช่วงการเลือก สว.ระดับประเทศ โดยมีเนื้อหาและตั้งคำถาม ดังนี้
#ทุกคนคะ แบบนี้เรียกว่าอะไรคะ ?
25 มิ.ย 67 ก่อนเลือกตั้งใหญ่ สว. I Law และกลุ่มผู้สมัคร "สว. สีส้ม" จัดงานที่ห้องจูปิเตอร์ 11-13 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เชิญเฉพาะผู้สมัคร สว. ที่ได้รับเชิญ 300 คนเท่านั้น
จะเข้าห้องได้ ต้องใส่ริสแบนด์ 3 สี คือ ขาว เขียว ฟ้า มีการ์ดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่ใครอยากเข้าก็เข้าได้
งานแนะนำตัว ทำไมต้องคัดคนเข้าด้วยริสแบนด์สี ต้องมีการ์ดคุมเข้ม แบ่งกลุ่มแบบมีระบบขนาดนี้?
ยิ่งไปกว่านั้น มีผู้เข้าร่วมบางคนเล่าว่าโดนขอให้ฝากโทรศัพท์ไว้ก่อนเข้าห้อง
อธิบายให้หนูเข้าใจทีว่าแบบนี้เข้าข่ายเรียกว่า ฮั้ว สว. ได้หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้เรียกว่าอะไรคะ ?
ทั้งนี้มีการลงรูป นายธนาธร บรรยากาศ บริเวณหน้าห้องประชุมจูปิเตอนร์ ริสแบนด์ อย่างชัดเจน
ทั้งนี้นายศุภชัย ไม่ได้แสดงความเห็นประกอบโพสต์ แต่อย่างใด