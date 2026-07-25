“ศุภมาส” เปิดตัว E-book รถยนต์ ครอบคลุมรถ EV - มือสอง ปิดช่องโหว่ “ชำรุด-ลอยแพ-ราคาดิ่ง”

ข่าวดีคนซื้อรถ สคบ. เปิดตัว E-Book คู่มือฉลากรถยนต์และ EV ครบทั้งป้ายแดงและมือสอง ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้โปร่งใสก่อนจ่ายเงิน ป้องกันการถูกหลอกและโฆษณาเกินจริง หมดปัญหารถชำรุดและถูกลอยแพ
วันนี้ (25 กรกฎาคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการ สคบ. เดินหน้ามาตรการเชิงรุกขั้นเด็ดขาด เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด
ล่าสุด ถือเป็นข่าวดีครั้งใหญ่สำหรับคนรักรถและผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วประเทศ สคบ. ได้รวบรวมข้อมูล ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถ โดยได้ประกาศเปิดตัวคู่มือ หรือ E-Book ฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจร ทั้งป้ายแดงและรถมือสอง เพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใส สิ้นข้อสงสัย และป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า จากข้อมูลของ สคบ. และสภาองค์กรของผู้บริโภค สะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 ราย โดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด 3 ประเด็น ได้แก่ “รถชำรุดบกพร่อง-ถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัว-และราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็ว”
การจัดทำ E-Book ฉลากรถยนต์และรถ EV จึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นอาวุธสำคัญให้ผู้บริโภคยุคใหม่ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนควักกระเป๋าจ่าย โดยแบ่งหมวดหมู่ให้ใช้งานง่าย ทรงพลัง และครอบคลุมที่สุด ดังนี้:
1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ (EV Hub): ยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียว ให้คนอยากซื้อรถได้นอนดู เปรียบเทียบสเปก สมรรถนะ และคุณสมบัติเด่น ๆ แบบชัดเจน ไม่ต้องกลัวโดนเซลส์ขายฝัน
2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดง: รวบรวมประกาศ สคบ. บังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิค เช่น ข้อมูลแบตเตอรี่, ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ (ต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจน เช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริง), ราคา และเงื่อนไขการรับประกัน
3. ทางรอดตลาดรถมือสอง (รถยนต์และรถ EV ใช้แล้ว): ปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือสอง ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมว และช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
“นอกจากจะมี E-Book เป็นคู่มือเช็กข้อมูลก่อนซื้อแล้ว ทาง สคบ. ยังกำชับข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลาก หากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลาก ไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจน หรือหมกเม็ดข้อมูลสำคัญ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาล ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ทำงานเชิงรุกและมีการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง” นางสาวศุภมาสกล่าว
ประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลด E-book ข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ได้จากเว็บไซต์ สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามได้ที่ สายด่วน สคบ. 1166