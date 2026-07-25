“วัชรพงศ์" ซัดเดือด จี้ "ยิ่งชีพ" ตอบปมเคยฮั้ว สว.ร่วม "ธนาธร-คณะก้าวหน้า" อัดสวามิภักดิ์จนไม่กล้าค้าน ระวังเจอจุดจบแบบเดียวดาย

“วัชรพงศ์" ซัดเดือด จี้ "ยิ่งชีพ" ไอลอว์ ตอบปมเคยจัดฮั้ว สว.ร่วม "ธนาธร -คณะก้าวหน้า" ชี้ผลประโยชน์ทับซ้อน อัดสวามิภักดิ์จนไม่กล้าค้าน เตือนระวังจุดจบเดียวดาย
วันที่ 25 ก.ค.นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาตอบโต้ความเคลื่อนไหวของนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ (iLaw) กรณีเปิดเผยข้อมูลของ 9 นักการเมืองพรรคภูมิใจไทย ว่าหากนายยิ่งชีพตรวจสอบด้วยความสุจริตใจไม่มีวาระซ่อนเร้น ในฐานะนักการเมืองก็พร้อมยอมรับการตรวจสอบ แต่จากพฤติกรรมและดิจิทัลฟุตพรินต์ในอดีตกลับชี้ให้เห็นถึงความจริงอีกด้าน
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ขบวนการเคลื่อนไหวที่มีความเชื่อมโยงกันในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ผ่านมา ว่ากลุ่มไอลอว์ คณะก้าวหน้าของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และพรรคการเมืองฝั่งสีส้ม มีความร่วมมือกันรณรงค์ส่งคนลงสมัคร สว. ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้น่าตั้งคำถามว่าเป็นการฮั้วกันหรือไม่
และเมื่อกระบวนการดังกล่าวทำไม่สำเร็จ จึงมีความพยายามที่จะเข้ามาล้มกระดาน เพื่อเปิดทางให้บรรดา สว. สำรองซึ่งเป็นเครือข่ายของพรรคสีส้มได้เข้ามาทำหน้าที่แทน สว. ตัวจริงในปัจจุบัน ถือเป็นการกระทำที่ขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างแท้จริงใช่หรือไม่
นายวัชรพงศ์ยังได้หยิบยกเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในอดีตมาตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างนายยิ่งชีพและนายธนาธร เช่น เพจ คณะก้าวหน้า ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตลาดนัด สว. จัดโดยไอลอว์ เชิญชวนผู้สมัคร ทุกคนไปแนะนำตัวกันได้ที่งานนี้ “ไม่ต้องแอบฮั้ว แอบขอโหวตกัน ทำแบบเปิดเผย แฟร์ๆ ไปเลยจ้า“
จังหวัดไหนจัดวันไหน ไปเช็คกันได้เลย
รวมถึงกรณีที่นายธนาธรเคยพูดถึงเรื่องการฮั้ว สว. โดยมีนายยิ่งชีพนั่งอยู่ข้างๆ แต่กลับไม่มีท่าทีคัดค้านใดๆ จึงอยากถามว่าเหตุใดจึงยอมสยบสวามิภักดิ์ต่อนายธนาธรในสถานการณ์เช่นนั้น ทำไมจึงไม่กล้าคัดค้านเลยหรือ และทำไมท่าทีในวันนี้ถึงตรงกันข้าม
”ฝากคำเตือนไปถึงนายยิ่งชีพว่า ที่ผ่านมามีเยาวชนและนักเคลื่อนไหวจำนวนมากที่หลงเชื่อผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคสีส้ม จนสุดท้ายพบความจริงกับความเจ็บปวด และรับผลกรรมอย่างเดียวดาย ดังนั้น หากนายยิ่งชีพไม่อยากก้าวพลาดจนต้องมีชะตากรรมที่เลวร้ายเช่นนั้น ก็ขอให้ตื่นเสียที ตั้งสติและกลับตัวกลับใจใหม่ก่อนที่จะสายเกินไป“ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทยกล่าว