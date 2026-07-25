“วรชัย” ชวนคนรัก “ทักษิณ” แสดงพลังรวมตัวจัดงานวันเกิด 26 ก.ค.

"วรชัย" ชี้เศรษฐกิจไทยป่วยมะเร็งร้าย โตต่ำสุดในอาเซียน เทียบยุคทักษิณที่พลิกฟื้นประเทศได้สำเร็จ เตรียมจัดงานวันเกิด 26 ก.ค. ชวนคนรักทักษิณรวมพลังให้กำลังใจ ระลึกถึงผลงานที่เคยทำให้คนไทย
เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายวรชัย เหมะ อดีตสส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในวันนี้ว่า การบริหารประเทศไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาแก้ปัญหาให้ประเทศชาติแล้วนำไปสู่ความเจริญได้ทุกคน เห็นได้เศรษฐกิจไทยวันนี้ที่ที่ตั้งของประเทศถือว่าได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในอาเซียน แต่ทำไมเศรษฐกิจของประเทศโตต่ำที่สุดในอาเซี่ยน ประชาชนยากจน ต้องเร่งไปเข้าแถวขออุทธรณ์สิทธิบัตรคนจนมากขึ้น จนต้องร้องห่มร้องไห้สะท้อนความทุกข์ที่อย่างที่เขาได้รับ ต่างจากในยุคของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่บริหารประเทศหลังช่วงวิกฤตต้มย้ำกุ้ง แต่สามารถพลิกฟื้นประเทศได้ แต่ที่สุดมีการยึดอำนาจจนทำให้ระบบเศรษฐกิจพังทลายมาจนถึงทุกวันนี้ เหมือนประเทศเป็นมะเร็งร้ายทางเศรษฐกิจจนยากจะรักษา
รัฐบาลปัจจุบันเราเห็นการทำงานมาระยะหนึ่ง ความนิยมของประชาชนตกต่ำลงจากผลสำรวจที่ออกมา รัฐบาลไม่ได้สร้างอาชีพสร้างงานไม่ให้เบ็ดตกปลาหรือหาปลาเหมือนยุคนายทักษิณ แต่เอาปลามาแจก ต่อให้แจกอย่างไรก็ไม่เพียงพอเราจะเห็นทุกภาคส่วนเครื่องยนต์เศรษฐกิจประเทศดับเกือบหมด ดังนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยยังเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของนายทักษิณ ที่ได้ทำให้ประเทศไทย เพื่อระลึกถึงนายทักษิณ ในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 26 ก.ค. เราจะจัดงานที่ร้านอาหารจุ่มดาด กม.6 ซอยรามอินทรา 40 ขอเชิญพี่น้องคนไทยที่ยังรักนายทักษิณ ไปแสดงพลังให้กำลังใจนายทักษิณ ว่ายังมีคนที่ยังรักและระลึกถึงท่านจำนวนมาก