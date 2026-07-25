"อนุทิน" สั่งเอาทุกข์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง ทบทวนเงื่อนไขบัตรสวัสดิการ คลังชงเข้า ครม.จันทร์นี้

นายกฯ สั่ง “เอาทุกข์คนเป็นตัวตั้ง“ ก.คลังเตรียมนำการทบทวนเงื่อนไขโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าประชุม ครม. จันทร์นี้
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 กำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการ ฯ หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิกว่า 9.3 ล้านคน โดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มาเป็นโจทย์มหลัก เพื่อปรับปรุง ทบทวนเงื่อนไขโครงการ ฯ ให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และให้นำหารือในที่ประชฺมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า ในวันจันทร์ 27 กรกฏาคม นี้ ด้วย
นางสาวรัชดา กล่าวถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ “คนจนตัวจริง” ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ สร้างความมั่นคงในชีวิต สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้มีสิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการ กลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง พม. สำนวจและขึ้นบัญชีไว้ โดยหลักการสำคัญ ให้ “การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการ” ขณะเดียวกัน ก็ยึดการบริหารจัดการงบประมาณ แบบคุ้มค่า โดยงบประมาณ ที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุด สำหรับประชาชนที่เดือดร้อน รัฐบาลก็มีแนวทางให้ความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการอื่นๆ อยู่
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ขยายเวลาการรับสิทธิสำหรับผู้มีบัตรฯ ถึง 30 กันยายน 2569 จากเดิม 31 กรกฎาคม 2569
และ ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิเป็นถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ปี 2569 ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิพร้อมกันในวันที่ 1 ตุลาคม 2569