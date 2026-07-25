รัฐบาลเผย อว.เปิดทางอาจารย์-นักวิจัยย้ายไปทำงานต่างหน่วยงานได้ ไม่เสียสิทธิ์ ความก้าวหน้าไม่สะดุด

รัฐบาลโดยกระทรวง อว. ออกประกาศเปิดทางอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัดย้ายไปปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานได้ โดยยังนับอายุงานต่อเนื่อง ไม่กระทบสิทธิประโยชน์ พร้อมหนุนการสร้างเครือข่ายและต่อยอดงานวิจัยของประเทศ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการเคลื่อนย้ายหรือการแลกเปลี่ยนบุคลากร พ.ศ. 2569 เพื่อเปิดทางให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในสังกัด สามารถย้ายไปปฏิบัติงานหรือแลกเปลี่ยนการทำงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
ประกาศดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนากำลังคน และยกระดับศักยภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า ประกาศฉบับนี้ช่วยให้การย้ายไปปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานทำได้คล่องตัวขึ้น ตอบโจทย์บุคลากรที่ต้องการไปช่วยงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น โดยยังถือเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด สามารถนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่กระทบสิทธิประโยชน์หรือความก้าวหน้าในอาชีพ
นอกจากนี้ ยังสามารถนำผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำปี รวมถึงการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ขณะที่ผู้ที่มีภาระผูกพันตามสัญญาทุน สามารถนำระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นมานับรวมเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แนวทางดังกล่าวยังส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญร่วมกัน เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ต่อยอดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และสร้างโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
“รัฐบาลมุ่งพัฒนาทุนมนุษย์และสร้างระบบที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม” ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าว