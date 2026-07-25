กกต.พาสื่อดูเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ผู้ว่าฯ หวังใช้สิทธิ์ 60% เลือกคนดีทำงานท้องถิ่น ยันสภาวะอากาศไม่กระทบคนเข้าคูหา

กกต.พาสื่อสัญจรเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด ขณะผู้ว่าฯ หวังคนมาใช้สิทธิ์ 60% เพื่อเลือกคนดีเข้ามาทำงานท้องถิ่น เชื่อพัฒนาจังหวัดได้เติบโต ยันสภาวะอากาศไม่กระทบคนเข้าคูหา พร้อมกำชับ กปน. เข้มงวด ด้าน “ผอ.กกต.” เผย จัดเจ้าหน้าที่ดูแล 22,000 คน คาดทราบผลไม่เป็นทางการไม่เกิน 4 ทุ่ม
วันนี้ (25 ก.ค.) หอประชุมอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยพาไปดูการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจุดแรกมาที่หอประชุมอำเภอธวัชบุรี เพื่อสังเกตการรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง ก่อนถึงวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ (26 ก.ค.)
โดยมีนายชัชวาล เบญจสิริวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มาร่วมสังเกตการณ์ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กรรมการประจำหน่วย ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงเช้าเป็นการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ 6 ตำบล 74 หน่วย ส่วนช่วงบ่าย 6 ตำบล 73 หน่วย รวม 12 ตำบล 147 หมู่บ้าน
จากนั้น นายชัชวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และกำชับกรรมการประจำหน่วย พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญที่เราต้องมาเลือกนายก อบจ. ซึ่งผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดประมาณ 1,060,000 คน ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 60% ดูจากค่าเฉลี่ยที่มาเลือกตั้งในทุกสนาม สำหรับการดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่โดยตรง ในการดูแลความสงบเรียบร้อย โดยตนได้สั่งการให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงทุกภาคส่วน ร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อย และอีกส่วนส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุนงานของ กกต. ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นของจังหวัดบางส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ซึ่งแต่ละคนก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการเลือกตั้ง โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายของ กกต. รวมถึงกรณีที่ต้องตัดสินใจหรือต้องใช้ดุลยพินิจ หากไม่มีความมั่นใจให้สอบถามกับทาง กกต.โดยตรง เนื่องจากไม่อยากให้ใช้ดุลยพินิจที่ไม่สมเหตุสมผล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังกล่าวอีกว่า อยากให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 1 ล้าน 6 หมื่นคน ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ขอให้สละเวลาคนละ 5- 10 นาที เพื่อจะได้มาเลือกคนที่ดีที่สุดคนที่พวกเรายอมรับเข้ามาบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าหากท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ซึ่ง อบจ. ถือเป็นพี่ใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าหากได้คนดี มีคุณภาพ และได้การยอมรับจากประชาชน ตนเชื่อว่าในภาวะเช่นนี้การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด จะเติบโตไปได้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่น
ส่วนได้มีการวางแผนรับมือกับสภาพอากาศอย่างไรบ้าง นายชัชวาลย์ กล่าวว่า เท่าที่ดูคาดว่าฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงเย็น ซึ่งฝนไม่ตกชุกผลกระทบค่อนข้างน้อย ดังนั้น ถ้าออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่าย คิดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่หากมาช่วงเย็น อาจจะมีการคาบเกี่ยวบ้าง ขณะที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้น เราไม่ประมาท ซึ่งทาง กกต. ได้พิจารณาสถานที่จัดเลือกตั้งที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าอากาศ ส่วนเรื่องลม เราพยายามจัดหน่วยให้อยู่ภายในอาคารดังนั้น ดังนั้น จึงไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง
ส่วนนางพรรณวิภา ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า จำนวนเจ้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (จนท.กปน.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด มีจำนวน 22,000 คน จาก 2539 หน่วย ซึ่งยังไม่รวมเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอในการช่วยเหลือประสานงาน ทั้ง อนุกรรมการประจำอำเภอ ซึ่งจะมีอำเภอละ 5 คน รวมทั้งจังหวัด มีจำนวน 100 คน และยังไม่รวมผู้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น เกือบ 1,000 คน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้
เมื่อถามว่า ปัจจุบันยังมีเต้นท์หรือคูหาเลือกตั้ง ที่อยู่ภายนอกอาคารมีจำนวนเท่าใด นางพรรณวิภา เผยว่า ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ แต่มีปริมาณน้อย เพียง 2% ของหน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด เราจะมีศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านอยู่แล้ว ส่วนที่ยังมีเต็นท์ในบางพื้นที่ เนื่องจากบางหมู่บ้านยังไม่มีงบประมาณในการสร้างศาลาประชาคม แต่เรากำชับว่า ต้องดำเนินการทำให้เต็นท์มีความมั่นคง ยืนยันว่า บางหมู่บ้านไม่มีพื้นที่จริงๆในการสร้างศาลาประชาคม และบางพื้นที่ไม่มีวัดที่อยู่ในหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นที่ยังใช้เต้นท์อยู่ ทั้งนี้ การเลือกตั้งที่ผ่านมา ปริมาณคูหาที่ใช้เต้นท์ลดลงเป็นอย่างมาก เพราะทางจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำศาลาประชาคม และเราใช้ศาลาในจุดนั้นมาเป็นหน่ววเลือกตั้งเป็นอย่างดี
เมื่อถามถึงเรื่องร้องเรียนว่า ปัจจุบันมีร้องเรียนเข้ามาแล้วกี่เรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ นางพรรณวิภา กล่าวว่า ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพียง 1 เรื่อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตามระเบียบ สืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัยชี้ขาด แต่อยู่ในช่วงระยะเวลา 20 วันที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย และยังขยายเวลาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 15 วัน ย้ำว่า ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมและให้ได้ข้อมูลที่ประกอบการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด ยืนยันว่า เราดำเนินการอย่างเต็มที่
เมื่อถามว่า ภายหลังจากปิดการลงคะแนน จะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการได้เมื่อใด นางพรรณวิภา กล่าวว่า ช่วงเวลาที่รายงานผลการลงคะแนน จะมีการรายงานจากหน่วยเลือกตั้ง ไปยังที่ว่าการอำเภอ ซึ่งจะเป็นจุดรวมคะแนนระดับอำเภอ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยคีย์ข้อมูลหรือคะแนนระดับอำเภอลงในระบบ ส่วนโปรแกรมลงคะแนนจะทำโดยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งทำโปรแกรมด้วยตนเอง และจะคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบข้อผิดพลาด ทั้งจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวนบัตรเลือกตั้ง และจำนวนผลคะแนนให้ละเอียดมากที่สุดก่อนจะเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ประชาชน ดังนั้น คาดหวังว่าจะรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการได้ไม่เกิน 22:00 น.
สำหรับข้อเน้นย้ำของผู้สมัครและประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียง นางพรรณวิภา ระบุว่า ในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ขณะนี้ยังเหลือเวลาหาเสียงอยู่ จนถึงเวลา 18:00น. เท่านี้ และกำชับว่า เมื่อถึงเวลา 18.00น. ผู้สมัครทุกคนต้องหยุดการหาเสียง ทั้ง การโพสต์หาเสียงผ่านทางโซเชียลมีเดีย และต้องไม่สร้างคะแนนนิยมใดๆหลังจากหมดเวลา ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าจะต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งใด รวมถึงตรวจสอบข้อมูลลำดับการใช้สิทธิ์ให้ถูกต้อง และต้องเตรียมเอกสาร บัตรประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งจำเป็นต้องมีเลข 13 หลัก รวมทั้งสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Thai ID ได้ นอกจากนี้ ทุกอำเภอเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชน ไม่เว้นแต่วันหยุดราชการ ย้ำว่าเราอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ และเมื่อเดินทางไปหน่อยเลือกตั้งทางกรรมการประจำหน่วยจะอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงการใช้สิทธิ์ อย่างสะดวกมากที่สุด ทั้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ทุพลภาพ
เมื่อถามว่า ได้กำชับกรรมการประจำหน่วยกรณีที่ตรวจพบบัตรเลือกตั้งเกิดความเสียหายด้วยหรือไม่ นางพรรณวิภา กล่าวว่า การกำกับดูแลบัตรเลือกตั้งไม่ให้เกิดการทุจริต เราจะใช้วิธีการประทับตราบัตรเลือกตั้งโดยใช้ตราประทับที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่กำหนดรูปแบบตราประทับที่เป็นความลับ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถูกแต่งตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการประทับตราบัตรเลือกตั้งทั้งหมด จำนวน 1,080,000 ฉบับ (รวมบัตรสำรอง) ขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มีจำนวน 1,060,000 คน ซึ่งใช้เวลาประทับตรา รวม 3 วัน ยืนยันว่า ใช้มือในการประทับตราทั้งหมด ฉะนั้นคาดการณ์ว่าการรับมอบวัสดุอุปกรณ์อาจมีบัตรเลือกตั้งบางใบ ที่หลุดการประทับตรา เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาจเปิดข้ามใบ หรือ อาจทำตราประทับหล่นจากมือ ทำให้ไปโดนบัตรเลือกตั้งจนเกิดความเทียหาย
ดังนั้น บัตรเลือกตั้งใดที่มีตำหนิหรือไม่ได้ประทับตรา เราได้กำชับกรรมการประจำหน่วย ให้บัตรที่เกิดความเสียหาย สามารถพับและเปิดข้ามไปใช้ใบถัดไปได้ และต้องบันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยว่าบัตรเล่มที่เท่าใด เลขที่ใด เกิดปัญหาและเหตุใดจึงไม่ใช้ จากนั้นจะนับเป็นบัตรเหลือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาช่วงวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง หรือมีการทักท้วงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บัตรเลือกตั้งที่ถูกเปิดข้าม เรายังมีบัตรสำรองเหลือพอที่จะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนได้ใช้สิทธิออกเสียง
จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้มาร่วมสังเกตการรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ ในการเลือกตั้ง ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด