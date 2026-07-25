"25 ก.ค." วันป้องกันการจมน้ำโลก เชิญทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ ตั้งเป้าลดจำนวนลงร้อยละ 35 ภายในปี 2578

25 กรกฎาคม รัฐบาลเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์วันป้องกันการจมน้ำโลกปี 69 มุ่งลดเสียชีวิตจากการจมน้ำลง ร้อยละ 35 ภายในปี 2578 ตามเป้าหมายโลก
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันป้องกันการจมน้ำโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคมของทุกปี รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการจมน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทั่วโลก มีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปี โดยมากกว่าครึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - 2568) คนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คน หรือวันละกว่า 10 คน มากสุดเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป อัตราการเสียชีวิต 8.2 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา กลุ่มอายุ 45 - 59 ปี อัตรา 7.2 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี อัตรา 5.8 ต่อประชากรแสนคน
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า แม้ว่าไทยจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กลงได้ถึงกว่าร้อยละ 50 จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่ประสบการณ์การดำเนินงานของไทยเป็นกรณีศึกษา บนเว็บไซต์วันป้องกันการจมน้ำโลก ประจำปี 2569 แต่การป้องกันการจมน้ำยังคงเป็นความท้าทายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังต่อไป เพื่อสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและปราศจากการสูญเสียจากการจมน้ำอย่างยั่งยืน
“รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมกันแสดงพลังความร่วมมือในการป้องกันการจมน้ำวันป้องกันการจมน้ำโลก" โดยในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์คือ “Unite to Turn the Tide” หรือรวมพลังหยุดยั้งการจมน้ำ ภายใต้แนวคิด “Know Your Part – ทุกคนมีบทบาทในการป้องกันการจมน้ำ” ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของไทยและเป้าหมายของยุทธศาสตร์โลก ที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำทั่วโลกลง ร้อยละ 35 ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยไทยได้กำหนดเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำให้เหลือไม่เกิน 2,095 คน ภายในปีเดียวกัน” นางสาวพลอยทะเล กล่าว