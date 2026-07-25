“เจเศรษฐ์” ติดตาม กปภ.ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 15 เปอร์เซ็นต์ ช่วยคนไทยประหยัด 8 ล้าน เร่งใช้สิทธิ์ถึง 31 กค นี้

“เจเศรษฐ์” ติดตามมาตรการ กปภ. ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 15 % ช่วยประชาชนประหยัดกว่า 8 ล้านบาท เร่งใช้สิทธิ์ก่อนสิ้นสุด 31 ก.ค.นี้
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ด้วยการออกมาตรการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 15 % และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ล่าสุดมีประชาชนยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่แล้วกว่า 15,000 ราย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน มูลค่ากว่า 8.11 ล้านบาท โดยมาตรการนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้ติดตามผลการดำเนินมาตรการของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปารายใหม่สำหรับผู้ขอใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย 15% ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน พร้อมเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น น้ำประปาที่มีคุณภาพเป็นบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มาตรการต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงาน มาตรการลดค่าติดตั้งประปา 15 % สำหรับผู้ขอติดตั้งมิเตอร์ประปารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้มิเตอร์ขนาด 1/2 นิ้ว และมีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมการวางท่อประปาภายในบ้าน) ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของ กปภ. ทั้ง ๒๓๔ สาขาทั่วประเทศ ณ เดือนมิถุนายน25689 มีประชาชนยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้วจำนวนกว่า 15,000 ราย คิดเป็นมูลค่าค่าติดตั้งรวม45.99 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ใช้สิทธิ์ได้รับส่วนลดรายละ 540 บาท รวมวงเงินช่วยเหลือประชาชนกว่า 8.11 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นในบริการของ กปภ. ต่อเนื่อง สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถยื่นคำขอติดตั้งมิเตอร์ใหม่ภายใต้มาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย 15 % ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 ณ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ กปภ. แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ LINE Official @PWAThailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง