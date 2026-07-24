กกต.เคาะเลือกตั้งสส.เขต 3 อุดรฯ วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 69 รับสมัคร 1-5 ส.ค.

กกต.กำหนดเลือกตั้ง สส.เขต 3 อุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 รับสมัคร 1-5 สิงหาคมนี้
วันนี้ ( 24 ก.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2569
โดยกําหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เป็นวันเลือกตั้ง และกําหนดให้วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง ที่ห้องประชุมพุฒตาล ชั้น 2 ที่ว่าการ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ เขตเลือกตั้ง สส.เขตเลือกตั้งที่ 3 อุดรธานี ประกอบด้วย อําเภอเพ็ญ อําเภอสร้างคอม และอําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตําบลบ้านขาว)