มท.แหยง!ภัยหาดใหญ่ สั่งเข้มรับน้ำท่วม ข้อมูลศูนย์เตือนภัยฯ แจงระยะสั้นอีก 10 วัน ปลาย ก.ค.ถึง 2 ส.ค. เฝ้าระวังตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก

มหาดไทย ยังแหยง! อุทกภัยหาดใหญ่ สั่งเข้ม! รับภัยน้ำท่วม/น้ำแล้ง ตลอดปี 69 "กองบัญชาการ ปภ." คาดการณ์เตรียมพร้อม หลังรับทราบข้อมูล ศูนย์เตือนภัยพิบัติ รับภัยระยะสั้นอีก 10 วันข้างหน้า ห้วง ปลาย ก.ค.ถึง 2 ส.ค. เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะ "ภาคตะวันออก-ภาคใต้ฝั่งตะวันตก" แถมห้วง "27 ก.ค. – 31 ส.ค." คาดอุณหภูมิสูง "อ.หาดใหญ่" ยังเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง พ.ย. - ธ.ค.
วันนี้ (24 ก.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย พ.ศ. 2569 ที่มี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ได้รับทราบพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย พ.ศ. 2569 และเห็นชอบให้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันฯ
โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ แจ้งว่า ในปัจจุบันมีสถานการณ์ที่น่าจับตามอง 2 เรื่องหลัก คือ 1. อุณหภูมิโลกเป็นประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะน้ำทะเลที่ร้อนขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์เท่าที่มีการบันทึกไว้ และ 2. คาดการณ์จะมีซูเปอร์เอลนีโญในทุกพื้นที่
ที่ประชุมรับทราบว่า ซึ่ง 2 สิ่งนี้ เป็นสิ่งที่จะประมาทไม่ได้ เพราะฝ่ายป้องกันไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ การที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นทำให้เราคาดการณ์ลำบากมาก และไม่ได้หมายความว่าน้ำจะไม่ท่วม
"ทั้งนี้ สำหรับระยะสั้น คาดดการณ์อุทกภัย คาดว่า อีก 10 วันข้างหน้า ห้วง วันที่ 24 ก.ค. – 2 ส.ค. ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก และ ห้วงวันที่ 27 ก.ค. – 31 ส.ค. 69 จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น"
สำหรับการคาดการณ์สภาพภัยแล้ง และน้ำท่วม จนถึงสิ้นปี 2569 พบว่า ตั้งแต่เดือน ก.ย. - ธ.ค. จะเกิดภาวะแล้งในภาคต่าง ๆ
"ยกเว้นภาคใต้ (ทั้งที่ อ.หาดใหญ่ และจังหวัด ต่าง ๆ) ที่ต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. อันอาจ จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเฉกเช่นปีที่ผ่านมา"
แต่ทั้งนี้ 3 สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่จะเกิดในประเทศไทย คือ 1. ความร้อนสุดขั้ว 2. ความมั่นคงด้านน้ำ และ 3. เรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น
นายอรรษิษฐ์ กล่าวว่า รัฐบาลสั่งการให้ตนพร้อมด้วย อธิบดี ปภ. เชิญทุกหน่วยงานมาร่วมบูรณาการตามมาตรฐานการป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี (3 ก.พ. 69) ที่เห็นชอบมาตรการ 8 รองรับฤดูแล้ง ปี 2568 – 69 และมติครม. 10 มิ.ย. 69 เห็นชอบ 9 มาตรการรับฤดูฝน ปี 2569
ขณะที่ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้เน้นย้ำการดำเนินการ เตรียมกำลังคน เครื่องจักรกลในระดับพื้นที่ ตรวจสอบซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้ำกลาง ดูแลน้ำชุมชนให้ใช้การได้.