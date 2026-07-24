“อนุทิน” ลั่นปมไฟใต้ไม่ยอมให้ใครรังแกจนท. แม้ไม่ใช้คำว่าไล่ล่า โยนถาม "พิพัฒน์" เหตุ “สันติ” ลาออก

นายกฯ ลั่นปมไฟใต้ไม่ยอมให้ใครรังแกเจ้าหน้าที่ แม้ไม่ใช้คำว่าไล่ล่า ขอไม่ลงรายละเอียด โยนถาม “พิพัฒน” เหตุ “สันติ” ลาออก บอกมีผลไปแล้ว
วันนี้ (24ก.ค.) เมื่อเวลา16.05น. วันที่ 24 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ว่า ได้รับรายงานมาแล้ว รัฐบาลยืนยันว่าแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่า แต่จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ของเราถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาด ขอพูดเพียงเท่านี้พอ เมื่อถามว่าในพื้นที่นราธิวาส ประกาศใช้กฎอัยการศึก ควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกุมผู้ก่อความไม่สงบ นายอนุทิน กล่าวว่า อันนั้นเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้ว แต่สำหรับแนวทางของตนเรื่องนี้ตนต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสีย โดยตนขอไม่ลงในรายละเอียด และขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไร
นายอนุทิน ยังให้สัมภาษณ์กรณี นายสันติ ปิยะทัต ผู้ช่วยรมต.ประจํารองนายกฯ (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม) ลาออกจากตำแหน่ง ได้ชี้แจงเหตุผลอย่างไร ว่า นายสันติ เขียนใบแสดงความจำนงลาออกตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยไม่ได้ให้เหตุผลมา ซึ่งเรื่องนี้มีผลไปแล้ว และการลาออกถือเป็นสิทธิตอนมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีตนมอบหมายให้ช่วยนายนายพิพัฒน์ หากไปถามเหตุผลกับนายพิพัฒน์ น่าจะรู้มากกว่าตน ตนได้แค่อนุมัติใบลาออก