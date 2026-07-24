นายกฯ สั่งเร่งแก้ปมแรงงานบังคับ หลังสหรัฐฯ อ้างเหตุเก็บภาษี 12.5% เชื่อมั่นความสัมพันธ์ที่ดี แก้ไขเสร็จพร้อมยื่นอุทธรณ์

"อนุทิน" เผยได้รับรายงานไทยโดนสหรัฐฯ เก็บภาษี 12.5% แล้ว สั่งเร่งแก้ไขปมแรงงานภาคบังคับ เชื่อมั่นสัมพันธ์ที่ดี หลังแก้ไขทุกอย่างเสร็จจะยื่นอุทธรณ์ทันที รายละเอียด รอฟัง "ศุภจี" ชี้แจงหลังกลับถึงไทย
วันนี้ (24ก.ค.) เมื่อเวลา 16.05น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีสหรัฐอเมริกา ประกาศเก็บภาษีไทย12.5% ว่า เป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าไทยได้ 12.5% ตนเร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวของไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวกับแรงงานภาคบังคับอะไรสักอย่างหนึ่ง ตนยังต้องไปลงในรายละเอียดว่าทำไมไม่มีการดำเนินการด้านนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน แต่ตนเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดี การเป็นคู่ค้าที่ดีของสองประเทศ เมื่อเราแก้ไขทุกอย่างแล้วเราก็จะอุทธรณ์ขอให้ปรับอัตรภาษีในโอกาสแรก
เมื่อถามว่าเราอยากให้อัตราภาษีกลับไปที่ 10% ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องเจรจาให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย เมื่อถามว่ากรอบต่อไปที่จะเจรจาอีกครั้งคือเมื่อใด นายอนุทิน กล่าวว่า รายละเอียดรอฟังรายงานจากในฉบับเต็มจาก นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐฯ ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากสหรัฐฯ เนื่องจากนางศุภจี ร่วมคณะกับตนไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วเดินทางต่อ ขณะนี้น่าจะใกล้กลับแล้ว