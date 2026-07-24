นายกฯมอบรางวัลเกียรติยศ TZD+ "เศรษฐา" เป็นเกียรติพบผู้บังคับบัญชาเก่า ชี้เด็กหลุดนอกระบบศึกษาเหลือ 6 แสน

"อนุทิน" มอบรางวัลเกียรติยศ TZD+ 69 "เศรษฐา" ผู้ริเริ่มโครงการ ตื่นเต้นผู้บังคับบัญชาเก่ามาถึงที่ ขอบคุณให้เกียรติเป็นสิริมงคล-ให้คำแนะดีๆเสมอมา 2-3 ปีเด็กหลุดนอกระบบศึกษาเหลือ 6 แสน ชูขับเคลื่อนผ่านกลไกพื้นที่-เอกชน ชวนภรรยาผู้ว่าฯร่วมจิตอาสาค้นหาเด็กเข้าระบบ
วันนี้ (24ก.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 15.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Prime Minister’s Thailand Zero Dropout Plus Awards (TZD+) ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับรางวัลเกียรติยศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้ริเริ่มผลักดัน "Thailand Zero Dropout" สู่ภารกิจระดับชาติ คืนโอกาส และอนาคต ให้เด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาของไทยครั้งนี้ด้วย
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องบอกว่าตื่นเต้น วันนี้ผู้บังคับบัญชามายืนถึงที่ ผมถือว่าอย่างไรเสียเคยเป็นคณะรัฐมนตรีร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งตัวผมเองได้รับความไว้วางใจให้รับมอบหมายภารกิจให้ดูแล กระทรวงมหาดไทยและขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นโครงการที่ริเริ่มจาก นายเศรษฐาและกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาสานต่อ เพื่อให้นโยบายได้บรรลุผลสำเร็จ
ทั้งนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า เมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราก็สามารถเติมชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นอนาคตของประเทศได้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความเสมอภาคด้านการศึกษา เชื่อว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติคือศักยภาพของพี่น้องประชาชน ประเทศที่เจริญก้าวหน้าในระดับที่พัฒนาแล้วในโลกพัฒนาคนทุกมิติ การพัฒนาชีวิตครอบครัว การเสริมปฐมวัย การศึกษาวิจัยและพัฒนาทักษะหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องลงทุนในทุนมนุษย์ในทุกมิติทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยศึกษาเล่าเรียนที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาให้หมดไป เพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา ไม่ได้หลุดจากห้องเรียนอย่างเดียว แต่ยังหลุดจากโอกาสในหลายอย่างของเขาด้วยด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวและยกระดับสู่ Prime Minister’s Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งพาเด็กสู่ห้องเรียน แต่พาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคง มีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังพัฒนาประเทศต่อไป
นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ยินดีที่ได้ทราบจากความร่วมมือทุกภาคส่วน จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ได้ลดลงจากกว่า 1 ล้านคน เหลือประมาณ 600,000 คน ถือว่าในช่วงเวลาแค่ 2-3 ปีนี้ เราได้ทำการลดจำนวนเด็กเหล่านี้ จะถึงเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนเด็กที่มี นี่คือผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างจริงจังซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าเมื่อสังคมไทยร่วมมือกัน พวกเราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้
ขอกราบขอบพระคุณนายเศรษฐา ทวีสิน ที่เป็นผู้ริเริ่มนโยบายนี้และขอบคุณนาย ประเสริฐ จันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำนโยบายนี้มาสานต่ออย่างต่อเนื่อง และพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เมื่อโครงการเป็นประโยชน์เช่นนี้ จึงได้มอบหมายให้ท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดังกล่าวและขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิดผลเป็นรูปประธรรม ควรค่าทางการยกย่อง
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า หัวใจสำคัญคือการทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงพื้นที่ ดังนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานระดับจังหวัดค้นหาเด็กเรียกว่ารายบุคคลเชื่อมโยงความช่วยเหลือติดตามอย่างต่อเนื่องและช่วยกันปลดล็อคอุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ของเด็ก
นอกจากนี้ขอฝากเหล่านายกกาชาดจังหวัด แม้ไม่ได้เป็นข้าราชการ แต่ก็เป็นภรรยาคู่สมรสผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ขอแถมงานนิดนึง ให้ช่วยเหลือคู่ชีวิตของท่านในการทำสิ่งดีๆ เพราะดำรงสถานะนายกเหล่ากาชาด บทบาทที่จะต้องทำคือการดูแลเด็กและครอบครัวอย่างใกล้ชิด ความเป็นอยู่สุขภาพ สวัสดิการ การคุ้มครองทางสังคม ถือเป็นการให้บริการทางสังคม เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่ง ที่พวกเราทุกคนมีความพร้อมและเต็มใจอยู่แล้ว
พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำจากการศึกษา และถือว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นการลงทุนระยะยาว เพราะการช่วยเหลือให้เด็กคนหนึ่งมีการศึกษามีทักษะและมีงานทำมีโรงเรียนให้เรียนเท่ากับเป็นการเพิ่มคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศและขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง และขอให้ทุกท่านเห็นว่ารางวัลเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจและเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี ความเคารพศรัทธาในความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านจนนำมาสู่ความสำเร็จ แต่จุดนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของภารกิจที่มีร่วมกันเพราะอนาคตของชาติขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชน และอนาคตของเด็กเยาวชนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนทั้งสังคมที่จะต้องร่วมกันประคับประคองเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ขอแสดงความยินดีและกราบขอบพระคุณนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมในงานนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างยิ่งและมีความหมายอย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจของทุกคน สำหรับผมที่ท่านมาเหยียบออฟฟิศเก่าของท่านถือเป็นสิริมงคลสำหรับตัวผมเองและหวังว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ผมให้ความเคารพนับถือท่านมาตลอดท่านก็ยังคงให้คำแนะนำดีๆต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้ข้อคิดสม่ำเสมอตลอดมา จึงเป็นเหตุที่ต้องพูดถึงท่านบ่อยๆนี่คือสิ่งที่ได้รับจากท่านและขอให้ทุกท่านประสบความเจริญก้าวหน้าในอนาคตทั้งการงานและอาชีพ และทั้งชีวิตส่วนตัว และขอให้สุขภาพแข็งแรงถ้วนหน้า