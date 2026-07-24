กมธ.งบฯซักเดือดสปส.กองทุน 3 ล้านล้าน "คริส" ปูด “หน้าเสื่อ-ใส่ซอง” พาพบผู้บริหารเสนอลงทุน เลขาฯโต้ไม่มียุคตน

กมธ.งบฯ ซักเดือด สปส. ปมบริหารกองทุน 3 ล้านล้านบาท “คริส” เผยมีเสียงลือเรื่อง “หน้าเสื่อ-ใส่ซอง” พาเข้าพบผู้บริหารเพื่อเสนอการลงทุน ด้านเลขาฯ สปส. ยืนยันไม่เคยเกิดขึ้นในยุคตน ย้ำทุกการลงทุนยึดหลักเกณฑ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน กมธ. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณางบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยช่วงหนึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ซึ่ง กมธ. ซักถามถึงการบริหารกองทุน ความโปร่งใส และการเตรียมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
นายคริส โปตระนันทน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจไทย ในฐานะกรรมาธิการ ตั้งข้อสังเกตถึงความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคม หลังสังคมกังวลว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ากองทุนอาจประสบปัญหาทางการเงิน พร้อมสอบถามถึงมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารกองทุน ซึ่งมีมูลค่าราว 3 ล้านล้านบาท
นายคริสกล่าวว่า ได้รับทราบ “เสียงลือเสียงเล่าอ้าง” โดยยังไม่ทราบข้อเท็จจริง ว่า หากผู้ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนต้องการเข้าพบผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อเสนอการลงทุน จะต้องอาศัย “หน้าเสื่อ” หรือผู้แนะนำให้เข้าพบ และมีการให้ “ซอง” กับผู้ทำหน้าที่ประสานงานดังกล่าว ไม่ใช่กับผู้บริหารโดยตรง จึงต้องการทราบแนวทางป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงผู้บริหารเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อาจไม่คุ้มค่าต่อเงินของผู้ประกันตนและนายจ้าง
ด้าน น.ส.กาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมได้วางแผนสร้างความยั่งยืนของกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการทยอยปรับเพดานค่าจ้าง จาก 17,000 บาทต่อเดือน เป็น 20,000 บาทในช่วงปี 2572-2574 และเป็น 23,000 บาทตั้งแต่ปี 2575 เป็นต้นไป รวมถึงตั้งเป้าผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย 5% ต่อปี ขยายอายุรับบำนาญเป็น 65 ปี ให้สอดคล้องกับสังคมสูงวัย ตลอดจนเตรียมขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาล ลูกจ้างทำงานบ้าน และผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมถึงมีแผนปรับอัตราเงินสมทบในระยะต่อไป
สำหรับข้อกังวลเรื่องความโปร่งใส น.ส.กาญจนายืนยันว่า ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่เคยมีบุคคลหรือบริษัทใดเข้าพบเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน บริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน หรือบริษัทด้านไอที เพราะยึดนโยบายความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
เลขาธิการ สปส. กล่าวว่า การพิจารณาการลงทุนของกองทุนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ไม่ได้ตัดสินใจจากการเข้าพบหรือการเสนอข้อมูลของผู้ใด โดยหากหน่วยงานหรือบริษัทต้องการนำเสนอข้อมูล จะต้องทำหนังสือขอเข้าพบอย่างเป็นทางการ และเข้าพบกับทีมบริหารการลงทุน ไม่ใช่เลขาธิการหรือรองเลขาธิการ พร้อมเปิดโอกาสให้นำเสนอข้อมูลภายใต้กรอบที่กำหนด ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ด้านการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
นอกจากนี้ น.ส.กาญจนา เปิดเผยข้อมูลผู้ประกันตนว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มีประมาณ 12 ล้านคน มาตรา 39 จำนวน 1.3 ล้านคน และมาตรา 40 จำนวน 10 ล้านคน โดยในจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 มีผู้ส่งเงินสมทบต่อเนื่องประมาณ 1.2 ล้านคน
ส่วนความคืบหน้าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม หลังปิดรับลงทะเบียนแล้ว พบว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิรวมประมาณ 1.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ลงทะเบียนราว 1 ล้านคน แต่มีผู้มาใช้สิทธิเพียงประมาณ 100,000 คน ทำให้กรรมาธิการแสดงความกังวลและขอให้สำนักงานประกันสังคมเร่งสร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนในการเลือกตั้งครั้งนี้