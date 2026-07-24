﻿รมว.กลาโหมจีน เปิดอกคุย “บิ๊กดุลย์” ปมป้อนอาวุธกัมพูชา แจงส่งให้ตามสัญญาใจเดิม แต่ประวิงไว้ช่วงสู้รบ พร้อมยกระดับสัมพันธ์ทางทหารกับไทย

รมว.กลาโหมจีน เปิดอกคุย รมว.กลาโหมไทย ปมป้อนอาวุธให้กัมพูชา แจงส่งให้ตามสัญญาใจเดิมตั้งแต่ปี 2016 แต่ประวิงเวลาไว้ช่วงสู้รบ “บิ๊กดุลย์” ย้ำจีนเป็นมหาอำนาจมียุทโธปกรณ์ที่ดีไม่แพ้ใครในโลก แต่ก็ไม่ได้ให้กัมพูชา จีนมองไทย-เขมรคือมิตรที่ดี ต้องวางตัวเป็นกลาง แต่พร้อมยกระดับความสัมพันธ์ทางทหารกับไทย พร้อมเชิญฝ่ายไทยไปเยือน ส่วนจะส่งอาวุธให้เขมรเพิ่มหรือไม่ ต้องถามนอกรอบ
วันที่ 24 ก.ค.พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลัง หารือกับ พลเรือเอก ต่ง จวิน (Dong Jun) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ที่เดินทางมาเป็นทางการ ภายหลังที่ท่านได้มีการพูดคุยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จึงมาพบปะกันในวันนี้ สิ่งที่ประทับใจที่สุด ท่านพูดกับตนว่า ทุกเรื่องขอให้พูดแบบไม่เป็นทางการ และทุกเรื่องที่ท่านจะช่วยเราทั้งหมด แต่ท่านย้ำว่าท่านต้องวางตัวเป็นกลาง ทั้งไทยและกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของเขา เป็นสิ่งที่เขาตระหนัก และท่านบอกกับตนว่า ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน บนโต๊ะก็ส่วนหนึ่งหลังโต๊ะก็ส่วนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างมาก ที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีนเดินทางมาวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ท่านอยากจะเดินทางมาประเทศไทย แต่ติดภารกิจเร่งด่วน พร้อมทั้งย้ำว่า ของที่ท่านให้ ประเทศจีนมียุทโธปกรณ์ที่ดีมากมายไม่แพ้ใครในโลกนี้ ท่านสามารถให้อะไรก็ได้ เพียงแต่สนธิสัญญาเดิมตั้งแต่ปี 2016 เขาก็ให้ตามสัญญาใจ แต่ประวิงเวลา ไม่ได้ให้ในห้วงของการสู้รบ นี่คือความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และให้ความสำคัญกับประเทศไทย
พลโท อดุลย์ ยังกล่าวอีกว่าในช่วงบ่าย รัฐมนตรีกลาโหมจีนและคณะจะเดินทางไปพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และในช่วงเย็น จะมีงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบเป็นทางการ และในวันที่ 26 กรกฎาคม ช่วงเช้า ตนก็จะไปรับประทานอาหารร่วมกับท่านก่อนจะส่งกลับประเทศ
เมื่อถามว่าทางการจีนได้เสนอให้อะไรกับเราหรือไม่ พลโท อดุลย์ กล่าวว่า มีแน่นอน ซึ่งไม่ใช่แค่ยุทโธปกรณ์ แต่มีการยกระดับทั้งในเรื่องการฝึก ศึกษาเรื่องเทคโนโลยีด้านเอไอ แต่ขอให้เป็นเรื่องความมั่นคง ต้องเข้าใจว่าตนมีสถานะ บางอย่างมีความสำคัญ บทบาทในการสื่อสาร พูดได้ไม่มาก
เมื่อถามถึงกรณีที่จีนจะประสานตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างไทย-กัมพูชาจะมาในสถานะใด หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวก พลโท อดุลย์ กล่าวว่า ไม่เลยท่านไม่ได้พูดอย่างนี้ เขาพูดกลาง ๆ ว่าไทยกัมพูชาเป็นมิตรที่ดีของเขา เขาให้ยุทธโธปกรณ์มาตามสนธิสัญญาข้อตกลงเดิม จนกระทั่งสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาดีขึ้น ส่วนจะยังมีอีกหรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องมารยาทที่ไม่ควรถาม แต่มีเวลานอกรอบช่วงอื่นที่จะซักถามได้
ทั้งนี้ จีนต้องการให้เรายกระดับความสำพันธ์ทางทหาร พร้อมทั้งเชิญไปร่วมประชุมฟอรัม และเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ได้รับปากไปทั้งสองรายการ โดยท่านบอกว่าให้ไปแบบส่วนตัว จะเป็นเรื่องที่ดีมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และท่านพูดคุยกับตนในลักษณะของทหาร แววตารู้ ตนอ่านภาษากายของคู่สนทนาของตนพอสมควร พร้อมทั้งขอบคุณเขาที่มาเยือน
เมื่อถามว่ายุทโธปกรณ์ที่จีนระบุว่าให้กัมพูชาตามสนธิสัญญา รวมถึงเรือคอร์เวทด้วยหรือไม่ พลโท อดุลย์ กล่าวว่า ทั้งสองอย่าง พร้อมย้ำว่าจีนเป็นมหาอำนาจจะให้อะไรก็ได้ที่เสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งของเราแต่ก็ไม่ได้ให้ ถึงแม้จะให้ก็ประวิงเวลา ส่วนของที่ให้ไปก็ให้ไปหาข้อมูลกันเอาเอง เมื่อเทียบกับของไทยเป็นอย่างไร ส่วนจะให้กระสุนหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ