"ภิญญาพัชญ์” ขอบคุณครม.รับข้อเสนอจัดการน้ำท่วม-แล้งเหนือ ดัน “ฝายแก้วโมเดล” ขุดลอกลำน้ำน่านทั้งระบบ

“สว.ภิญญาพัชญ์” ขอบคุณ ครม. ขานรับข้อเสนอจัดการน้ำท่วม-ภัยแล้งภาคเหนือ เล็งเดินหน้า “ฝายแก้วโมเดล” ขุดลอกลำน้ำน่านทั้งระบบ เผยดีใจ ได้มีส่วนช่วยแก้ไข คืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวน่าน
วันนี้ (24ก.ค.) น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบผลการพิจารณาญัตติ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือ ว่า ตนในฐานะคนที่ผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือ และในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดน่าน ขอขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนที่รับลูกและขานรับข้อเสนอแนะจากญัตติดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติ จากเดิมที่เป็นเพียงการตั้งรับและเยียวยาเพียงชั่วคราว ไปสู่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว และการบริหารจัดการน้ำเชิงระบบอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนในการผลักดันการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากมาโดยตลอด ให้ได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างตรงจุด โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำน่าน ระยะนำร่องฝายแก้วโมเดล เป็นระยะทาง 1,000 เมตร และอยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบเพื่อขุดลอกระบบทางน้ำทั้งระบบ ควบคู่ไปกับการที่กรมชลประทานจะควบคุมการออกแบบโครงสร้างอาคารชลประทานไม่ให้กีดขวางทางน้ำธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูประบบงบประมาณผ่านการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ 22 ลุ่มน้ำโดยใช้การศึกษาแนวทางจัดตั้งกองทุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ตลอดจนการยกระดับระบบเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเทคโนโลยี Cell Broadcast และเรดาร์คาดการณ์ฝนเฉพาะจุด รวมถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากจังหวัด ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดน่านและประชาชนในภาคเหนือได้อย่างเป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากนี้ตนจะยังคงทำหน้าที่ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการทั้งหมดจะถูกนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด