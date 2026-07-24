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ซีอีโอมิตซูบิชิฯ เข้าทำเนียบพบนายกฯ ย้ำความเชื่อมั่น เตรียมทุ่ม 1.6 หมื่นล้านลงทุนยานยนต์สมัยใหม่ ให้ไทยเป็นศูนย์ผลิต "ปาเจโร" ไฟฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ซีอีโอมิตซูบิชิมอเตอร์ เข้าเยี่ยมนายกฯ ที่ทำเนียบ ย้ำเชื่อมั่นจุดแข็งไทยด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เผยลงทุนในไทยแล้วกว่า 1 แสนล้านบาทผลิอตรถยนต์ 5 ล้านคันส่งตลาดโลก พร้อมมีแผนลงทุนอีก 16,000 ล้านบาทถึงปี 2573 รองรับยานยนต์สมัยใหม่ ใช้ไทยเป็นฐานผลิตปาเจโรไฟฟ้า ด้าน "อนุทิน" ขอบคุณและรับปากดูแลอำนวยความสะดวกนักลงทุนญี่ปุ่นเต็มที่

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2569) เวลา 09.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายคาโตะ ทาคาโอะ (Mr. Kato Takao) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mitsubishi Motors ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทย ภายหลังการหารือ นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ดังนี้


นายกรัฐมนตรีขอบคุณ Mitsubishi Motors ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 65 ปี ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ การสร้างงาน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่ง สะท้อนถึงความเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ โดยริเริ่ม Thailand FastPass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว


นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศ โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ใช้แรงงานไทย ตลอดจนวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย และเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาว

โอกาสนี้ นายคาโตะ ทาคาโอะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mitsubishi Motors กล่าวว่า นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทมีมูลค่าการลงทุนสะสมแล้วกว่า 100,000 ล้านบาท และส่งออกรถยนต์ที่ผลิตจากประเทศไทยไปยังตลาดโลกแล้วกว่า 5 ล้านคัน โดยประเทศไทยมีจุดแข็งด้านห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจร มีเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีศักยภาพ และเอื้อต่อการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ จึงทำให้บริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนระยะยาวในประเทศไทย


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mitsubishi Motors เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี 2573 อีกประมาณ 16,000 ล้านบาท โดยจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ขณะเดียวกัน บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการวางแผนการผลิตและส่งออกรถยนต์กระบะ รวมถึงรถยนต์ Pajero ที่ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mitsubishi Motors ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต







ซีอีโอมิตซูบิชิฯ เข้าทำเนียบพบนายกฯ ย้ำความเชื่อมั่น เตรียมทุ่ม 1.6 หมื่นล้านลงทุนยานยนต์สมัยใหม่ ให้ไทยเป็นศูนย์ผลิต "ปาเจโร" ไฟฟ้า
ซีอีโอมิตซูบิชิฯ เข้าทำเนียบพบนายกฯ ย้ำความเชื่อมั่น เตรียมทุ่ม 1.6 หมื่นล้านลงทุนยานยนต์สมัยใหม่ ให้ไทยเป็นศูนย์ผลิต "ปาเจโร" ไฟฟ้า
ซีอีโอมิตซูบิชิฯ เข้าทำเนียบพบนายกฯ ย้ำความเชื่อมั่น เตรียมทุ่ม 1.6 หมื่นล้านลงทุนยานยนต์สมัยใหม่ ให้ไทยเป็นศูนย์ผลิต "ปาเจโร" ไฟฟ้า
ซีอีโอมิตซูบิชิฯ เข้าทำเนียบพบนายกฯ ย้ำความเชื่อมั่น เตรียมทุ่ม 1.6 หมื่นล้านลงทุนยานยนต์สมัยใหม่ ให้ไทยเป็นศูนย์ผลิต "ปาเจโร" ไฟฟ้า
ซีอีโอมิตซูบิชิฯ เข้าทำเนียบพบนายกฯ ย้ำความเชื่อมั่น เตรียมทุ่ม 1.6 หมื่นล้านลงทุนยานยนต์สมัยใหม่ ให้ไทยเป็นศูนย์ผลิต "ปาเจโร" ไฟฟ้า
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