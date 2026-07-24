ครั้งแรก! "อนุทิน" ถกหัวหน้าส่วนราชการฯ ย้ำเน้นภารกิจเป็นหลักไม่หวังคุมอำนาจยาว พร้อมฟื้นเจรจากัมพูชาบนพื้นฐานที่ไทยวางไว้

นายกฯ เป็นประธานประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ชื่นชมวางตัวเป็นกลาง ไร้เสียงติฉิน นินทาช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา ยันรัฐบาลเข้มแข็งมีเสถียรภาพ เน้นภารกิจเป็นหลัก ไม่เน้นดำรงอยู่หวังคุมอำนาจรัฐ เชื่อเสถียรภาพอยู่ได้ด้วยผลงาน ไม่มีสิทธิ์ครองอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทางการเมือง เหนือกว่าประโยชน์ชาติ-ประชาชน ลั่นไทยพร้อมฟื้นฟูเจรจากัมพูชา แต่ต้องอยู่พื้นฐานที่ไทยวางไว้-ไม่เกิดผลเสียต่อประเทศ ยืนกรานรักษาอธิปไตย พร้อมตอบโต้อย่างเฉียบเด็ดขาดหากถูกรุกราน เผยทุกครั้งที่พบผู้นำเพื่อนบ้านได้พูดคุยแนวโน้มดี เตือน ขรก.ใกล้เกษียณอายุราชการสิ้นสุดเที่ยงคืนวันที่ 1 ตุลาคม ห้ามปล่อยเกียร์ว่าง ต้องเหยียบเกียร์ 24 ชั่วโมง แย้มอาจขอให้มาช่วยงานต่อด้วยซ้ำ
วันที่ 24 ก.ค.เมื่อเวลา 10.00 น. นายอนุชิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2569 ณ พระตำหนักปารุสกวัน และห้องประชุม 3 ชั้น 1 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ วังปารุสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
นายกรัฐมนตรี กล่าวในที่ประชุมว่า วันนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ตนได้รับเกียรติให้มาพบกับทุกท่าน หลังเข้ามาบริหาร ประเทศ ซึ่งเท่าที่จำได้เพิ่งพบกันเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมปีที่แล้ว หลังจากนั้น 3 วันก็ยุบสภาฯ การพบกันวันนี้ คงไม่น่าจะมีอะไรเช่นนั้น เพราะสภฯาก็ปิดไปแล้ว
อย่างที่เรียนรัฐบาลของตนเองได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่คราวที่แล้วตราบจนมาถึงปัจจุบันนี้ ต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือของปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทุกท่านตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ด้วยความซาบซึ้งและจริงใจ ตนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่าน ไม่ว่าสภาพของการบริหารงานรัฐบาลจะเป็นอย่างไรก็ตาม
ทั้งนี้ในวาระอนุทิน 1 นั้นทุกท่านคงทราบ ตอนนั้นรัฐบาลมีสถานะเป็นเสียงข้างน้อย หลายคนปรามาสว่าจะเข้ามาทำอะไรได้ แค่มารอวันยุบสภาฯ ตาม MOU ที่มีไว้ กับฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ตั้งแต่เข้ามา เมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ที่ทำให้ความเป็นรัฐบาล ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม เพราะต้องทำการบริหารประเทศด้วยภาวะสงคราม ภาวะความขัดแย้ง ภาวะอุทกภัย ตั้งแต่เข้ามา มีเรื่องเยอะแยะมากมาย ซึ่งเราต้องประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศ คือการสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคม ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้น ถ้ารัฐบาลไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ กับท่าน เราคงไม่สามารถที่จะบริหารสถานการณ์ให้ผ่านพ้นไปได้ ทั้งมีวิกฤตการณ์น้ำท่วม ถนนถล่มและอื่นๆอีกมากมาย ตนเองได้เห็นการสนับสนุนของทุกฝ่ายและไม่ได้รู้สึกว่าได้เพียงแต่ประคับประคองสถานการณ์ แต่เราเข้าไปดำเนินการแก้ไขด้วยกลไกของภาครัฐที่มีอยู่
เมื่อเราบูรณาการงานร่วมกันสิ่งที่เป็นความกังวล ดูสิ่งที่เป็นไป ได้รับการบริหารและคลี่คลายไปด้วยความรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ต้องขอกราบเรียนทุกท่านว่า อยู่ในใจของตนเองทั้งหมด และตนทำงานกับทุกท่านเรียกว่าศรีษะชนศีรษะ เวลาลงพื้นที่ไม่ได้มีสภาพความเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง เรามีสภาพเป็นข้าราชการที่ต้องลงไปดูแลสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องประชาชน ตราบจนผ่านพ้นการเลือกตั้ง
"ต้องขอชื่นชมและชมเชยหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ได้วางตัวได้อย่างเหมาะสม การที่วางตัวอย่างเหมาะสมหมายถึงในการเลือกตั้ง ก็ไม่ได้ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกถึงความได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีคำติฉินนินทา วิพากษ์วิจารณ์ ว่ารัฐบาล แม้จะยุบสภาฯไปแล้วยังได้ใช้กลไกอะไรต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบ ทุกคนวางตัวได้เป็นอย่างดี การวางตัวของท่านทำให้เกิดความเข้าใจและความเกรงอกแกรงใจและจะสังเกตได้ว่าผมไม่เคยกล้าไปหาหรือไปชวนพวกท่าน ให้ไปร่วมงานใดๆ ที่มีความคาบเกี่ยว บางทีเราต้องจัดวาระงานลงไปทำราชการ ขณะเดียวกันหลังเวลาราชการเราก็ต้องลงพื้นที่หาเสียงรณรงค์ปราศรัย ผมเชื่อว่าท่านเข้าใจรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะไม่บอกว่าท่านมายืนแอบข้างหลังหน่อยหรือลองสังเกตดูว่าใครจะมา ใครจะไป ไม่มี เพราะเมื่อถึงจุดนั้นเราต่างคนต่างไปปฏิบัติหน้าที่ของเรา ทำให้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และผมเองก็สามารถกลับมาจัดตั้งรัฐบาล เพื่อมาบริหารราชการแผ่นดินและมาร่วมงานกับพวกท่านอีกครั้ง" นายกรัฐมนตรีกล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินและรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในประเทศนี้ ขอให้คำยืนยันกับท่านว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งและแข็งแรงมีเสถียรภาพ มีความเข้าใจกัน แม้กระทั่งรัฐมนตรีที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เราเน้นเรื่องภารกิจหน้าที่เป็นหลัก ไม่ได้เน้นเรื่องการดำรงไว้หรือดำรงอยู่ของการควบคุมอำนาจของรัฐ สำหรับตัวตนเองเท่าที่ได้สัมผัสทำงานร่วมกันมาคงทราบว่า ตนเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่ารัฐบาลยังมีเสถียรภาพอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ อยู่ที่ผลงานของรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งผลงานของรัฐบาลหลายๆ ส่วนต้องมาจากความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการ และเชื่อว่าการรับนโยบายไปปฏิบัตินั้นสำหรับตนมอบหมายให้พวกท่านไม่เคยมอบหมาย ข้ามสายงาน ข้ามศีรษะ ลงไปสั่งการด้วยตัวเอง เพราะถือว่าการที่พวกท่านเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการแล้ว เมื่อมอบนโยบายไปแล้ว ก็ติดตามกับท่าน และให้การสนับสนุนท่าน เพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จอย่างที่เรียนที่ผ่านมา แม้เราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมาย แต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้ว ก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างประสบความสำเร็จ เราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เราก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างไปได้ ฉะนั้นทำให้ตนมีความเชื่อมั่นในตัวพวกท่านมากๆ
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถ้ามาในถนนของความมั่นคงฝั่งตำรวจ ฝ่ายเจ้าพนักงาน ทางการทหาร ในเรื่องการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ ตนได้เรียนไปยังหัวหน้าส่วนของฝ่ายความมั่นคง ตนไม่เข้าใจทำไมท่านมีคนที่เก่งมาก เก่งจนพอที่บอกว่ามอบหมายเรื่องนี้ให้คนนี้คนนั้นรับผิดชอบดำเนินการโดยที่ตนไม่เคยกังวลว่าเรื่องเหล่านั้นจะไม่สำเร็จ ผลงานต่างๆ ที่ทำออกมามากมาย เรื่องการจัดการสแกมเมอร์ ทหาร ก็จัดการได้อย่างดี ส่วนเรื่องการดำเนินคดีต่อเนื่องขยายผลตำรวจดำเนินการได้อย่างดีเรื่องยาเสพติดทุกฝ่าย บูรณาการดำเนินการได้เป็นอย่างดี ทั้งฝ่ายปราบปรามยาเสพติดฝ่ายตรวจสอบ แม้ว่าเราจะไปก้าวก่ายก้าวล่วง ป.ป.ช ไม่ได้ แต่เราก็มี ปปท. DSI และมีกลไกต่างๆที่เราสามารถไปขับเคลื่อน แทนที่จะทำให้เป็นเรื่องการตรวจสอบระหว่างองค์กรอิสระกับหน่วยงานของรัฐบาลเราก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจแบะควาทเป็นมืออาชีพ จนเดี๋ยวนี้ถ้ามีคดีใหญ่ๆ องค์กรอิสระต่างๆ ก็ยังทำเรื่องมาขอความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านบุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆจากหน่วยงานที่สังกัดของรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจ และไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ซึ่งรัฐบาลนี้ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด ถ้าเป็นเรื่องประโยชน์ของพี่น้องประชาชน หรือประโยชน์ของชาติขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะมองเห็นประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ในทางการเมืองประโยชน์ในการถือครองอำนาจรัฐเอาไว้ เหนือกว่าประโยชน์ของประเทศและของประชาชน ผมคิดว่าท่านทั้งหลายที่ทำงานร่วมกับตนคงได้เห็นแนวทางการทำงานของตนอย่างชัดเจน พวกเราทุกคนในห้องนี้ ถ้าไม่อยู่ในสถานะทางการ เราก็เรียกพี่ เรียกน้องกันทุกคน ตนไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติในวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นในดุบพินิจของผม เพราะเคยเรียกอดีต ผบ.ตร.เรียกว่าพ่อเรียกว่าอาหรือว่าพี่ ตอนนี้เรียกว่าน้อง ผมยึดมั่นในเรื่องของคุณสมบัติที่ท่านทั้งหลาย ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกคน
นายกรัฐมนตรี กล่าว่าสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือจากพวกท่านคือ ณ ขณะนี้ถ้าได้ติดตามข่าวสารแม้กระทั่ง การที่ได้มีโอกาสร่วมคณะกับพวกตนไปเยือนนานาประเทศคงจะได้เห็น ในสายตานานาประเทศ เราไม่ได้ต้องการไป เช็ดแฮนด์ ยืนฉีกยิ้ม แล้วมาลงหนังสือพิมพ์และบอกว่าประเทศไทยกลับสู่จอเรดาร์นั้นไม่ใช่ ซึ่งคำว่าประเทศไทยกลับสู่จอเรดาร์นั้นหมายความว่าเมื่อประเทศไทยไปไหนจะมีวาระมีหัวข้อมีความร่วมมือและคำขอ และมีการทำข้อบันทึกข้อตกลง ในการลงทุนต่างๆ มากมายเข้ามาในประเทศไทยนี่คือเหตุผลที่ท่านทั้งหลาย คงเห็นว่าการที่ช่วงนี้ประเทศไทยของเรา จะต้องเปิดตัวกับนานาประเทศเพิ่มมากขึ้น ก็เพราะเรามีความพร้อม รัฐบาลในอดีตได้วางรากฐานขึ้นมา หากจำได้แม้สมัยรัฐบาลคสช.ก็จะวางรากฐานในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมา แต่เรื่องพวกนี้กว่าจะพร้อมต้องใช้เวลา 7-10 ปีขึ้นไป ดังนั้นต้องถือว่ารัฐบาลนี้โชคดีที่ได้มาบริหารประเทศในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เกิดความพร้อมเกิดความชัดเจนจับต้องได้ ทำให้การตัดสินใจของมิตรประเทศที่มีต่อประเทศไทย จึงเกิดขึ้น
พร้อมฟื้นเจรจากัมพูชา บนพื้นฐานที่ไทยวางไว้
นายกรัฐมนตรี กล่วว่า ขณะเดียวกันเรายังมีความเข้าใจ กับประเทศเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งถือว่าเราไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เราก็มีแนวทาง มีเกียรติภูมิ มีอธิปไตยของประเทศที่จะต้องนำมาเป็นส่วนพิจารณายืนยันว่าทุกครั้งที่ได้พบกับผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านก็ยังมีการพูดคุยกันในแนวโน้มที่ดีรับทราบถึงความรู้สึกของผู้นำเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ต้องการมีสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้เราเคารพแล้วในอธิปไตยของผู้อื่น เราไม่ต้องการมีความขัดแย้ง แต่ถ้าเราถูกคุกคาม ถูกเอาเปรียบ ถูกทำร้ายประเทศไทยของเรา ก็ต้องตอบโต้ ด้วยความเฉียบขาด และเด็ดขาด
ฉะนั้น ณ ขณะนี้สิ่งที่เราได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ทั้งหมด การที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์อะไรต่างๆ ตนได้แจ้งกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ไปว่าอยู่ที่ท่านแล้ว ประเทศไทยพร้อมที่จะเจรจาแต่ต้องเจรจาบนพื้นฐานที่ประเทศไทยได้วางเอาไว้ ส่วนไหนที่เรายอมได้แล้วไม่เกิดผลเสียต่อประเทศไทยเรามาคุยกัน แต่ส่วนไหนที่เป็นการต่อรองกันเพื่อให้มาพบกันตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้วเกิดผลเสียต่อประเทศไทย ตรงนี้ต้องขอสงวนสิทธิ์อย่าเอาเข้ามาในวาระเลยดีกว่า
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราได้พูดชัดเจนแล้ว ฉะนั้นตนจึงเรียนที่ประชุมทุกครั้ง ไม่ว่าจะกลับภาคเอกชน ภาคราชการหรือหน่วยงานใดก็ตามตนมั่นใจในหน่วยงานความมั่นคงประเทศไทยที่ได้ทำการปกป้องพิทักษ์ความเป็นเอกราชและความปลอดภัยของประเทศไว้เป็นที่เรียบร้อยไม่มีสิ่งที่น่ากังวลใดๆ ดังนั้นการวางแผนถึงนโยบายต่างๆโครงการต่างๆที่หน่วยงานของท่านมีความประสงค์ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนหากขยายกิจการต่างๆก็ขอให้ทำเสมือนว่าเหตุการณ์ทุกอย่างประเทศนี้มีความปกติมีความปลอดภัย ซึ่งตรงนี้ตนได้เน้นย้ำกับฝ่ายความมั่นคงว่าสิ่งที่ประชาชนและสิ่งที่ทุกคนต้องการคือขอให้เขารู้ว่าอธิปไตยของเขาปลอดภัยประเทศของเขาปลอดภัยผู้คนมีความปลอดภัย ซึ่งทางหน่วยความมั่นคงได้ให้ความยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนตนในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีความมั่นใจ
สุดท้ายนี้ต้องกราบเรียนว่าในส่วนของภาคพลเรือน ภาคที่จะต้องให้การบริการพี่น้องประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การสาธารณสุขด้านความมั่นคง ภายในประเทศฝ่ายปกครองต่างๆ ขอให้ได้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ให้ความสะดวกเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเต็มที่ให้มีการบูรณาการร่วมกันว่าในระดับนโยบายต้องถือว่าหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายต้องเคลียร์ทุกประเด็นให้หมด ซึ่งต้องขอความร่วมมือต่อพวกท่านจริงๆอย่าไปมองว่าอันนี้เป็นของกระทรวงนี้รักษาผลประโยชน์เฉพาะกระทรวงนี้ กระทรวงนั้นไม่เกี่ยวในโลกปัจจุบันนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้ว
เหมือนกับที่ตนพูดว่าคณะรัฐมนตรีของผม ไม่ใช่รัฐบาลผสมภูมิใจไทยเพื่อไทยแต่เป็นครม.ของประเทศไทย ของคนทุกคนที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือการสนับสนุนซึ่งแบะกันกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้ วันนี้เรามีความพร้อมในทุกๆด้าน และการดำเนินการในด้านต่างๆกับนานาประเทศ มิตรประเทศ ทั้งเรื่องการเจรจาการค้า การทำข้อตกลงบันทึกซื้อขายข้าวของอะไรต่างๆ ณขณะนี้ต้องใช้ความร่วมมือทุกหน่วยงาน ประเด็นคู่เจรจาของเราตั้งไว้ ทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงาน จะหนีไม่พ้นหัวหน้าคณะเจรจา ก่อนที่จะไป ต้องขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ต้องติดอาวุธเข้าไปให้พร้อม ในการเจรจาถ้าไปถึงแล้วเมื่อไหร่ บอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปปรึกษาก่อน ความเสียหายเกิดขึ้นณจุด นั่นและความเจ็บป่วยเกิดขึ้นมหาศาล สถานทูตที่ได้รับการแต่งตั้งไปเจรจาจากคณะรัฐมนตรีถือว่าไปในนามรัฐบาล ตรงนี้มีความสำคัญมาก ถ้ากลับมาบอก ว่าพักก่อนขอกลับมาคุยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ่งที่เราควรจะได้เปรียบหรือได้บทสรุปก็จะหายไป พูดง่ายๆคู่กรณี คู่เจรจาเรา ภาษาร้านกาแฟบอกว่าจะจับไต๋เราได้หมดแล้วเราก็จะเสียเปรียบเกิดขึ้น ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องขอความกรุณาต้องบริหารระบบราชการด้วยศักยภาพ ด้วยความร่วมมือกับบูรณาการ อย่างเต็มที่จริงๆ
ฉะนั้นวันนี้นานๆ ที ได้มาพบ ก็ใช้เวลาอย่างนี้ และตราบใดที่ผมเป็นนายกฯ อยู่ ท่านเตรียมไว้เลย ผมประชุมจนท่านเบื่อ ผมนั่งมีความสุขมากที่ได้นั่งประชุมไปเรื่อยๆและเก็บข้อมูล เก็บความคิดเก็บการเจรจา การพูดคุย แนวทางของเราต่างๆ ผมจะไม่เข้ามาเปิดแล้วปิดและให้ท่านพูดกันเอง เพราะเราจะได้ทำงานต่อเนื่องกันได้ฉะนั้นขอให้เราทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เมื่อวาน 3 ชั่วโมงก็นั่งมาแล้ว เพราะเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องของคอรัปชั่นอะไรต่างๆผมยินดีให้เวลากับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพราะทุกอย่างต้องเกิดขึ้นจากตรงนี้ในการที่จะทำให้ประเทศของเราสามารถก้าวหน้าไปได้ด้วยการขับเคลื่อนของเราเองหรือด้วยการสนับสนุนของภาคราชการคือรัฐบาล แล้วหวังว่า 2 เดือนเจอกันครั้ง ก่อนที่หลายๆท่านจะเกษียณอายุราชการภายในเดือนกันยายนนี้ คงจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่ง
อย่างที่เรียนผมพูดเสมออายุราชการของท่านถึงเที่ยงคืนวันที่ 1 ตุลาคม ฉะนั้นไม่ใช่ตอนนี้ ไม่ใช่เดือนกรกฎาคมหรือเดือนเมษายน ที่บอกว่าเริ่มทดเกียร์ 5 เหลือเกียร์ 4 เหลือเกียร์ 3 หรือบางคนปล่อยเกลียร์ว่าง ไม่ได้นะ อยู่เกียร์ 5 แล้ว ยังต้องไปหาตัวหน้าแปลงเพิ่มไปถึงเกียร์ 10 ให้ได้ ฉะนั้นต้องขอความเข้าใจตรงนี้ ความเป็นปลัดกระทรวง ความเป็นหัวหน้าส่วนราชการของท่านไปถึงเที่ยงคืนวันที่ 1 ตุลาคม เผลอๆตนอาจจะต้องขอให้มาช่วยปรึกษางานต่อด้วยซ้ำ ฉะนั้นขอให้ ตระหนักถึงประเด็นนี้ด้วย ว่าอำนาจหน้าที่ของท่าน 24 ชั่วโมง ไม่ใช่เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น ต้องขอแสดงทรรศนะให้เห็นเพื่อที่จะได้เข้าใจร่วมกัน