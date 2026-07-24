"บิ๊กดุลย์" ต้อนรับ รมว.กลาโหมจีน ในโอกาสเยือนไทย กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง

รมว.กลาโหมจีนเยือนไทย ผนึกกำลังกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงสู่มิติใหม่ เล็งยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ปัญญาประดิษฐ์ และความมั่นคงไซเบอร์ เพื่อขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
วันที่ 24 ก.ค.69 พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การต้อนรับ พลเรือเอก Dong jun (ต่ง จวิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม ระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2569
โดยกระทรวงกลาโหมได้จัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไทย-จีน ร่วมหารือด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทย-จีน
สำหรับประเด็นการหารือที่สำคัญระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทย-จีน มุ่งเน้นขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ต่อยอดจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ผลักดันการ
ประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก 2026 (World AI Conference) ณ นครเซี่ยงไฮ้ รวมทั้งหารือ กรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible AI ความมั่นคงไซเบอร์ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ การแก้ไขปัญหาชายแดนไทย – กัมพูชา ผ่านกลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติ ด้วย
ความสุจริตใจ โดยทัังสองฝ่ายมีแนวทางจัดตั้งกลไกระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้เป็นเวทีหารือยุทธศาสตร์ความมั่นคง และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมาย
หลังเสร็จสิ้นการหารือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดในช่วงบ่ายจะเข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล และในช่วงเย็นกระทรวงกลาโหมจะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีน ยังมีกำหนดการไปเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ที่จังหวัดลพบุรี ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2569