รัฐบาลติดสปีดศูนย์สร้างสุข 24 ชม. เชื่อม AI-โซเชียลฯ ลุยค้นหากลุ่มเปราะบางถึงชุมชน เคสวิกฤตถึงมือเจ้าหน้าที่ทันที

รัฐบาลพลิกโฉม "ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน" ใช้ AI สแกนโซเชียลค้นหากลุ่มเปราะบางเชิงรุก อัปเกรดสายด่วน 1300 พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ตอบสนองเคสวิกฤตไวใน 30 นาที
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้พลิกโฉมการทำงานของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน หรือ ศรส. ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นศูนย์สร้างสุข ที่คอยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังครอบคลุมการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีการปรับสายด่วน 1300 ให้มีศักยภาพมากขึ้น เชื่อมโยงฐานข้อมูลยืนยันตัวตนได้แม่นยำ เพิ่มเจ้าหน้าที่รองรับคู่สายครบ 30 คู่สาย พร้อมระบบฝากข้อความอัจฉริยะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับได้ในภายหลัง และยังเตรียมขยายช่องทางแจ้งเหตุผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อส่งต่อเคสได้ทันที นอกจากนี้ ยังนำ AI มาช่วยสืบค้นระเบียบปฏิบัติที่ซับซ้อน และใช้ระบบ Social Monitoring ตรวจจับประเด็นทางสังคมบนโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook, X, TikTok และ Pantip หากพบกรณีวิกฤตสีแดงเข้ม ระบบจะแจ้งเตือนด่วนไปยังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันที ช่วยลดเวลาตอบสนองเหลือเพียง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
ร้อยเอกหญิงภัทร์ดารัสมิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า การปฏิบัติการช่วยเหลือจะครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ที่ร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ คอยลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นในชุมชน และได้กำหนดแนวทางการทำงานที่ชัดเจนว่า หากเป็นเคสกรณีเร่งด่วน ทั้งสีแดงเข้มและสีแดง ต้องได้รับการช่วยเหลือทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง ส่วนกรณีเคสเร่งด่วนสีเหลือง ต้องดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมง และกรณีทั่วไปสีเขียว ต้องดำเนินการภายใน 72 ชั่วโมง
การขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการสังคมเชิงรุกในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่า จะไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง และทุกการช่วยเหลือจะได้รับความเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเท่าเทียม