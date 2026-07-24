"ไหม" ชี้พิรุธงบมหาดไทยเอื้อผู้รับเหมาใหญ่ - หลักสูตรผู้บริหารเก็บเงินผู้เข้าอบรมได้หลายสิบล้านแต่ยังของบ

"ศิริกัญญา" พบพิรุธงบกระทรวงมหาดไทย เอื้อผู้รับเหมาใหญ่ หลักสูตรผู้บริหารเก็บเงินผู้เข้าอบรมได้หลายสิบล้านแต่ยังของบฯ แถมคนเข้าอบรบเกษียณก่อนได้เลื่อนชั้น ขณะศูนย์ราชการใหม่ก่อสร้างล่าช้า ต้องขยายสัญญาอีก 1 ปี แต่คืบหน้าเพียง 1 ใน 3 เสร็จไม่ทันตามสัญญาใหม่แน่นอน
วันที่ 24 ก.ค.ที่อาคารรัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะ กมธ.วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 กล่าวถึงการพิจารณางบของกระทรวงมหาดไทย มีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างหรือไม่ ว่า แม้บางหน่วยงานอย่างกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมีการปรับลดงบประมาณลงบ้างแล้ว แต่ยังคงพบจุดน่ากังวลและข้อสังเกตเรื่องความไม่สมเหตุสมผลหลายประการ จากข้อสังเกตของนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ในฐานะกรรมาธิการฯ พบว่าโครงการที่เหลืออยู่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีการจัดรูปแบบโครงการในลักษณะพยายาม เกลี่ยงานให้กับผู้รับเหมาชั้นพิเศษ โดยไม่มีการเว้นช่องว่างให้ผู้รับเหมาชั้นรองลงมาได้มีโอกาสแข่งขันเพื่อเลื่อนชั้น ซึ่งถือเป็นความผิดปกติในการจัดสรรงาน
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการใช้เงินนอกงบประมาณและงบซ้ำซ้อน โดยเฉพาะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงมหาดไทย ที่เปิดรับการอบรมปีละประมาณ 300 คน แล้วก็มีการของบประมาณในส่วนกลางออกไปด้วย และมีการเรียกเก็บค่าเรียนสูงถึง ในขณะเดียวกันก็เก็บค่าหลักสูตรนักปกครองชั้นสูงถึง 200,000 บาทต่อคน ซึ่งมีคนมาเข้าร่วม 200-300 คน ก็ได้งบประมาณมาค่อนข้างมากหลายๆ สิบล้าน แต่ก็ยังมาขอสนับสนุนงบประมาณอยู่อีก
"หลักสูตรเหล่านี้หลายคนเรียนไปเพื่อขยับตำแหน่งเป็นรองอธิบดีหรืออธิบดี แต่ตำแหน่งมีน้อย สุดท้ายจ่ายหัวละสามแสนแล้วก็เกษียณก่อนได้เลื่อนชั้น ถือเป็นความสิ้นเปลือง และเหมือนการเอาเงินกระเป๋าซ้ายจ่ายกระเป๋าขวา" นางสาวศิริกัญญากล่าว
ส่วนกรณีปัญหาการก่อสร้างศูนย์ราชการของมหาดไทยแห่งใหม่ นางสาวศิริกัญญา กล่าวว่า การก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน โดยพบปัญหาความล่าช้าสะสมมาตั้งแต่ระยะแรก เนื่องจากผู้รับเหมามีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางถึง 500 ล้านบาท จนประสบปัญหาสภาพคล่อง ไม่สามารถส่งมอบงานได้และติดค้างค่าจ้างแรงงาน และในปัจจุบัน บริษัทผู้ควบคุมงานยังมาประสบปัญหาสภาพคล่องเพิ่มเติม ส่งผลให้โครงการซึ่งเดิมมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2569 ต้องถูกยืดระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 1 ปี แต่ความคืบหน้างานปัจจุบันกลับทำได้เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น จึงไม่น่าสร้างเสร็จได้ทันตามสัญญาใหม่แน่นอน
นางสาวศิริกัญญา กล่าวต่อว่า ความเสียหายดังกล่าว เมื่อไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้น ก็อาจจะเกิดจากการที่ตัวหน่วยงานต่างๆ ที่ยังอยู่ที่เดิม ก็จำเป็นที่จะต้องของบในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของตัวเองไปก่อน ในระหว่างที่ศูนย์ราชการจะยังไม่เสร็จสิ้น