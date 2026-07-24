รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อน-นอมินีภูเก็ต พื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง พบไม่มีใบอนุญาต ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน

รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อน-นอมินีภูเก็ต พื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง พบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน เตือนเจ้าหน้าที่รัฐหากพบมีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินคดีเด็ดขาด
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทา รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่น ในการตรวจสอบการดำเนินการผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำกำลังชุดปฏิบัติการ กรมการปกครอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมขนาด 200 ห้อง 240 ห้อง และ 45 ห้อง พบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะสองแห่งแรกขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม แต่กลับนำมาประกอบธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้ การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่า มุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลัก โดยไม่พบลูกค้าชาวไทย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเชิงลึก พบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินี (Nominee) เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 49 และคนไทยถือหุ้นร้อยละ 51 บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาต
“กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติ ถึงแม้ทางนิตินัยจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีและถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี "ปิดชื่อ ถือพฤติกรรม" หากพบการกระทำความผิดก็ต้องจับกุม รัฐบาลจะไม่ยอมให้กลุ่มทุนนอมินี แก๊งสแกมเมอร์ หรือธุรกิจสีเทา เข้ามาเบียดเบียนคนไทยที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายอีกต่อไป” นางสาวพลอยทะเล ระบุ