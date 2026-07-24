“ไหม” จับตางบกลาง 6.5 พันล้านรับมือภัยแล้ง หวั่นซ้ำรอยโซลาร์บาดาลปี 68 ล็อกสเปก-เอื้อเอกชน

“ศิริกัญญา” จับตางบกลาง 6.5 พันล้านรับมือภัยแล้ง หวั่นซ้ำรอยโซลาร์บาดาลปี 68 เสี่ยงล็อกสเปก-เอื้อเอกชน ชี้รัฐอ้างงบไม่พอแต่ยังเดินหน้าโครงการ
วันที่ 24 ก.ค. 2569 ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในส่วนของงบกลาง โดยตั้งข้อสังเกต ว่า การอนุมัติงบกลางเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง วงเงิน 6,500 ล้านบาท ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายทราบดีว่างบประมาณมีไม่เพียงพอ จนรัฐบาลต้องโอนงบประมาณของปี 2569 มาสำรองไว้ประมาณ 10,000 ล้านบาท แต่กลับยังมีการใช้งบเพิ่มเติมสำหรับโครงการด้านน้ำอีกกว่า 6,000 ล้านบาท โดยครั้งนี้เป็นโครงการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และที่สำคัญไม่ใช่เพียงโครงการน้ำบาดาลทั่วไป แต่เป็นโครงการโซลาร์บาดาล
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า มีความกังวลว่าโครงการดังกล่าวอาจซ้ำรอยกรณีในปี 2568 ที่มีการอนุมัติงบประมาณสำหรับการจัดการภัยแล้งและน้ำท่วม วงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท ซึ่งต่อมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีความผิดปกติและสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน จนรัฐบาลตัดสินใจยกเลิกโครงการเหล่านั้น
ครั้งนี้อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันจับตา เพราะขณะนี้กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างทีโออาร์ หากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเห็นว่ามีประเด็นเรื่องการล็อกสเปก ก็ขอให้เข้าไปแสดงความคิดเห็น เนื่องจากโครงการโซลาร์บาดาลต้องมีทั้งเครื่องเจาะ ระบบโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ จึงต้องติดตามว่าจะมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่
“ก็ต้องบอกจริง ๆ ว่า เงินมานี้มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยก็ส่งใบแจ้งหนี้กันกันถ้วนหน้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้ม ค่าโง่คลองด่านเองก็ดีหรือว่าในเรื่องที่เราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนอื่น ๆ แต่ว่าทางรัฐบาลเองก็อดไม่ได้จริง ๆ ที่จะต้องมีโครงการในลักษณะนี้ โดยอ้างการจัดการภัยแล้งเกิดขึ้น ก็ตลกดีเหมือนกันว่าเราเอางบกลางไปหกพันห้าแต่ว่ากรมชลประทานโดนตัดงบไปประมาณเจ็ดพันล้าน ก็ไม่รู้ว่าตกลงมันแล้งหรือว่ามันอะไร ถึงมันจะต้องมาใช้งบกลางอย่างเร่งด่วนในช่วงปลายปีงบประมาณ 2569 แบบนี้“ น.ส.ศิริกัญญา กล่าว