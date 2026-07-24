"ศิริกัญญา" แฉงบฯ 70 จิ้มตรงไหนก็เจอแพงเกินจริง ชี้พิรุธเก้าอี้ 1.5 หมื่น-ประตูหนีไฟบานละ 2 แสน งบดีอีซ้ำซ้อนคลาวด์กลาง

“ไหม” แฉงบปี 70 จิ้มตรงไหนก็เจอแพงเกินจริง จับตาดีอีซ้ำซ้อนคลาวด์กลางภาครัฐ พม.หั่นเงินคนพิการแต่ตั้งงบ Data Center ซื้อเก้าอี้ตัวละ 1.5 หมื่น - ประตูหนีไฟ 2 แสน
วันที่ 24 ก.ค. 2569 ที่รัฐสภา น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึง ภาพรวมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ว่า 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเปิดให้ถ่ายทอดสด ทำให้ประชาชนให้ความสนใจกับการพิจารณางบประมาณ ซึ่งในวาระหนึ่งได้อภิปรายกันไปว่ามีการตัดงบประมาณหลายหน่วยงานค่อนข้างมาก ดังนั้น ในการพิจารณาเนื้อหางบประมาณจะไปในเชิงนโยบายเป็นหลัก และเมื่อรัฐบาลรวมถึงสำนักงบประมาณได้ตัดงบค่อนข้างมากแล้ว ในชั้นอนุกรรมาธิการก็ไม่จำเป็นจะต้องตัดอะไรมากมาย ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกในการพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการ พบว่าแม้งบภาพรวมจะถูกตัดออกไปเยอะแล้ว แต่ก็พบว่าภาพรวมยังมีงบประมาณบางรายการที่สูงผิดปกติและมีการขอซ้ำซ้อนกัน เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ที่ได้รับงบประมาณสูงขึ้น 30% โดยที่ส่วนใหญ่เป็นคลาวด์กลางภาครัฐ ซึ่งเจตนาคือการรวบรวมการเช่าซื้อ การจัดเก็บข้อมูล มาไว้ที่ส่วนกลางเพียงส่วนเดียว ทำให้งบปีนี้เพิ่มขึ้น 5,000 ล้านบาท เมื่อไปดูแต่ละหน่วยงานก็พบว่า มีการซื้อหรือเช่าระบบคลาวด์แยกกันอยู่ จึงเกิดความซ้ำซ้อนกัน ดังนั้น อนุกรรมาธิการที่พิจารณาแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ก็จะแขวนหน่วยงานที่เข้ามาซื้อหรือเช่าคลาวด์เพิ่มเติม และขอให้มีการรับรองจากกระทรวงดีอีก่อนว่าไม่มีการซ้ำซ้อนกัน และกระทรวงดีอีที่จะซื้อหรือเช่าคลาวด์ตัวใหม่ ซึ่งมีมูลค่าสูงมาก จะสามารถรองรับหน่วยงานได้หรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่เป็นความซ้ำซ้อน
ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับงบประมาณน้อยลง พบว่าสวัสดิการที่จะถึงมือประชาชนถูกตัดออกไปเยอะ แต่ไปได้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในหน่วยงานของของตัวเอง เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ เงินที่จะถึงมือคนพิการถูกปรับลดลง แต่จะมีการตั้ง Data Center ในการทำฐานข้อมูล และพบว่าการทำห้อง Data Center มีการซื้อของที่แพงเกินจริง เช่น ประตูหนีไฟ 200,000 บาท , ชุดสำรองไฟ 800,000 บาท , เก้าอี้สำนักงานตัวละ 15,000 บาท ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องมีการตัดกันไปตามระเบียบ
น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า อนุกรรมาธิการเพิ่งเริ่มทำงานเพียงสัปดาห์นี้ ยังพบความผิดปกติค่อนข้างมาก และมีการตั้งงบประมาณในแต่ละรายการที่สูงเกินไป จึงจำเป็นที่จะต้องประสานงานปรับลดลงมา และจะส่งข้อมูลจากห้องกรรมาธิการชุดใหญ่ไปยังอนุกรรมาธิการ เพื่อตรวจสอบอย่างเข้มข้นในแต่ละรายการ
“ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะบอกว่าตัดงบตัวเองไปค่อนข้างมากแล้วเพื่อนำไปใช้ในรายจ่ายที่ไม่เพียงพอ เช่น บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ แต่ก็ยังพบว่าในโครงการหรือแต่ละรายการที่ผ่านเข้ามาในชั้นนี้ยังมีหลายโครงการที่ยังต้องปรับอยู่ ไหนว่าตัดมาเยอะแล้ว แต่ว่าจิ้มไปตรงไหนก็ยังเจอจุดที่แพงเกินจริงอยู่” น.ส.ศิริกัญญา กล่าว
น.ส.ศิริกัญญา ยังกล่าวถึงการพิจารณาตัดงบกลาง 12,000 ล้านบาท ว่า งบกลางอยู่ในมาตรา 6 ที่ได้พิจารณากันไปแล้ว จากนี้ไปต้องรอให้การพิจารณาทุกมาตราเสร็จสิ้น และถึงวันที่อนุกรรธิการเข้ามารายงานต่อกรรมาธิการชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาตัดกันอีกรอบหนึ่ง โดยรัฐบาลจะเห็นว่าอย่างไร เพราะกรรมาธิการในฟากฝั่งของรัฐบาลบางส่วนยืนยันว่าตัดได้เลยถ้าความซ้ำซ้อนกันจริง