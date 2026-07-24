รุกแก้ภัยต้มตุ๋นออนไลน์ ดีอีออกประกาศปลดล็อก ปิดกั้น URL ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

รัฐบาลรุกใช้กฎหมายแก้ภัยออนไลน์จริง! ออกประกาศดีอีปลดล็อกปิดกั้น URL ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง เร่งปิดช่องสแกมเมอร์ โชว์ผลงานปีงบ 2569 ระงับแล้ว 883,012 รายการ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าปราบอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจัง โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเร่งจัดการภัยดิจิทัลทุกรูปแบบ โดยล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศ เรื่อง การยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ.2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ทำให้การปิดกั้น URL ผิดกฎหมายเร็วขึ้น จากเดิมหลายวันเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง
ประกาศฯ ดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อคุ้มครองประชาชนจากสแกมเมอร์ เว็บพนัน บัญชีม้า การหลอกลงทุนผ่าน DeepFake บุหรี่ไฟฟ้า ข้อความ SMS และแอปพลิเคชันหลอกลวง ซึ่งขยายตัวเร็วกว่าเครื่องมือรัฐแบบเดิม
ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า ปีงบประมาณ 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 ถึง 13 ก.ค. 2569 หน่วยงานรัฐร่วมกับแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ระงับและปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้ว 883,012 รายการ โดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 600,000 URL
นางสาวรัชดา กล่าวว่า การปราบปราสแกมเมอร์เชิงรุกของรัฐบาลได้รับความสนใจจากต่างชาติรวมถึงแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ เพราะรัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาแบบตามหลังอาชญากรรมอีกต่อไป แต่กำลังปรับเครื่องมือทางกฎหมายให้ทันกับโลกออนไลน์และดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ที่สำคัญ รัฐบาลวางระบบ Fast-track และมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ SOP ชัดเจน ประสานทั้งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างประเทศและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศ ให้จัดการเนื้อหาผิดกฎหมายที่เห็นชัดได้เร็ว โดยไม่ปล่อยให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อซ้ำด้วย
"การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุก เป็นหนึ่งในภาพสะท้อนแนวแนวทางรัฐบาลอนุทิน ที่ไม่ปล่อยให้ปัญหาที่กระทบชีวิตประชาชนค้างคา แต่ใช้สรรพกำลังทั้งกฎหมาย ระบบราชการ และความร่วมมือระหว่างประเทศมาปิดช่องอาชญากรรมทุกรูปแบบช่วยลดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและประชาชน" นางสาวรัชดา กล่าว