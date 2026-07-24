"ไหม" ป้อง "ภาวุธ" หยุดตามเรื่อง TH-AI Passport เพราะเสียสมาธิสู้คดี ยัน ปชน.ลุยตรวจสอบต่อผ่าน กมธ.

‘ศิริกัญญา’ ป้อง ‘ภาวุธ’ หลุดตามเรื่อง TH-AI Passport เพราะเสียสมาธิต้องสู้คดี ยัน ปชน.ลุยตรวจสอบต่อผ่านกลไกกรรมาธิการ
วันนี้ (24 ก.ค.69) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีที่นายภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่า ไม่สะดวกเข้าร่วมรายการเนื่องจากกลัวเสียรูปคดี Forex และไม่สามารถให้ข้อมูลในโครงการ TH-AI Passport ได้ เนื่องจากไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ว่า จริง ๆ นายภาวุธไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่อยากจะกระทบกับคดี Forex น่าจะเป็นการแต่งเติมเข้ามาในภายหลัง นายภาวุธ พูดเพียงว่าช่วงนี้ไม่ได้ติดตามให้คนที่ติดตามจริงๆ คือ นางสาวรักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ เป็นเพราะสมาธิของนายภาวุธหายไปจากการถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ จำเป็นต้องเตรียมการในการต่อสู้คดี
นางสาวศิริกัญญา กล่าวต่อว่า กระบวนการติดตามหลังตั้งกระทู้ถามสด ใช้กลไกของคณะกรรมาธิการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ และคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ติดตามเป็นหลัก จึงไม่แปลกที่ช่วงหลังนายภาวุธไม่ได้ตามต่อแล้ว
เมื่อถามย้ำว่าพรรคประชาชนยังมี สส.คนอื่น และใช้กลไกอื่น ๆ ของสภาฯ ติดตามต่อ ไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่นายภาวุธถูกกล่าวหาใช่หรือไม่ นางสาวศิริกัญญากล่าวว่า เรากำลังติดตามต่อ เท่าที่ทราบคณะกรรมการติดตามงบฯ ยื่นหนังสือไปที่หน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่งแล้ว เพื่อให้เกิดการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบต่อในกรณีนี้ คงจะมีความเคลื่อนไหวต่อไป