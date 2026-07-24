“ปิยวัฒน์”ซัดโฆษกเกษตรฯ ‘ถามม้าตอบแพะ’ จี้แจงให้ชัด จะเปิดนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากจีนหรือไม่ เย้ย MOU ไทย-จีนล่าสุด เป็นผลงาน“ธรรมนัส”สุริยะก็แค่เมสเซนเจอร์

วันนี้( 24 ก.ค.)นายปิยวัฒน์ กิตติธเนศวร สส.นครนายก และรองโฆษกพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีที่ นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ตนกล่าวหา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างเลื่อนลอย และย้ำว่า MOU ไทย-จีนที่นายสุริยะลงนามครั้งล่าสุด ไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากประเทศจีนนั้น ตนไม่ทราบว่า นายกฤชนนท์ เข้าใจในสิ่งที่ตนสื่อสารไปก่อนหน้านี้หรือไม่ เหมือนเป็นการถามม้าตอบแพะ เพราะคำชี้แจงทั้งหมดกลับตอบคนละประเด็น โดยพยายามโยงไปที่บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างไทยกับจีน ทั้งที่ตนไม่ได้กล่าวถึง MOU ดังกล่าวแม้แต่น้อย
นายปิยวัฒน์ กล่าวต่อว่า MOU ที่ลงนามระหว่างการเยือนประเทศจีนครั้งล่าสุด เป็นความร่วมมือด้านพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคเพื่อการส่งออก รวมถึงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มไว้ตั้งแต่สมัย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุริยะก็เป็นแค่เมสเซนเจอร์ไปลงนามอย่างเป็นทางการเท่านั้น
“ผมขอให้โฆษกกระทรวงเกษตรฯ ตั้งสติให้ดี สิ่งที่ผมถามนายสุริยะ คือ กรณีที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) แสดงความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุก รวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ปีก เช่น ตับไก่ และตีนไก่ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ได้มีการหารือเรื่องนี้หรือไม่ ผมไม่ได้เชื่อมโยงไปถึง MOU แต่อย่างใด ไม่ทราบว่า ท่านไม่เข้าใจอะไรตรงไหน ? ” นายปิยวัฒน์ กล่าว
นายปิยวัฒน์ กล่าวย้ำว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนประชาชน มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร และมีสิทธิ์ตั้งคำถามต่อรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใส โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกที่กำลังวิตกกังวลกับกระแสข่าวการเปิดตลาดนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากจีน วันนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ MOU แต่อยู่ที่คำถามง่าย ๆ ว่า ประเทศไทยจะเปิดนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากจีนใช่หรือไม่ แม้จะยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของกรมปศุสัตว์ แต่รัฐมนตรีต้องมีคำตอบและมีท่าทีที่ชัดเจน ไม่ใช่ปล่อยให้โฆษกออกมาแถแบบเอาตัวรอดไปวัน ๆ โดยไม่ตอบข้อสงสัยของประชาชน
“ผมขอเรียกร้องให้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ออกมาชี้แจงด้วยตนเองว่า ท่านมีนโยบายอย่างไรต่อข้อเสนอของจีน และจะมีมาตรการปกป้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกไทยอย่างไร หากมีการเปิดให้นำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากต่างประเทศในอนาคต”นายปิยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย