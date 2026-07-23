"มาร์ค" ชี้กระบวนการฮั้วสว. ข่มขู่-ขัดขวางทีมตรวจสอบ ส่ง “สาทิตย์” ลุย ปกป้องคนพูดความจริง

“อภิสิทธิ์” เผย กระบวนการฮั้ว ส.ว. ข่มขู่-ขัดขวางทีมตรวจสอบ ปชป.ส่ง “สาทิตย์” ลุย พร้อมปกป้องคนพูดความจริง ผลักดันให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย.
วันที่ (23 กรกฎาคม 2569) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเรื่องการทุจริตและการฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่า ทางพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยเฉพาะพรรคประชาชน ได้ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปหลายขั้นตอนแล้ว ซึ่งรวมไปถึงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการช่วยกันสอดส่องและตรวจสอบความไม่ชอบมาพากล แต่ สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งในขณะนี้ คือเริ่มพบสัญญาณและพฤติกรรมในลักษณะของการข่มขู่ ตลอดจนการพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวตรวจสอบในเชิงลึก
นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ยอมถอยให้กับการคุกคามดังกล่าว โดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ได้มอบหมายให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อเกาะติดและเดินหน้าตรวจสอบกรณีการฮั้ว ส.ว. อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยเราพร้อมปกป้องทุกคนที่ออกมาทำงานในเรื่องนี้ เพื่อให้ความจริงปรากฏและความถูกต้องปรากฏต่อสังคม และผู้ที่กระทำความผิดนั้นต้องรับผิดชอบ