กกต.ลุยหามือปล่อยข้อมูลลับคดีฮั้วสว. จับตาพยานกลับคำหลายครั้ง จ่อเทียบสำนวนคณะ 26-36 ก่อนวินิจฉัย

กกต.เดินหน้าหามือปล่อยข้อมูลลับคดีฮั้วเลือก สว. หลังพบรายละเอียดในสำนวนคณะ 26 ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมจับตาพยานกลับคำให้การหลายครั้ง เตรียมเทียบสำนวนคณะ 26 และ 36 ก่อนวินิจฉัย เพื่อให้คดีรอบคอบและได้ข้อยุติ
วันนี้ (23ก.ค.) รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กกต.อยู่ระหว่างติดตามกรณีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนวนการสอบสวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พร้อมเดินหน้าตรวจสอบที่มาของการรั่วไหลของข้อมูลจากคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง ชุดที่ 26 และเตรียมดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการนำข้อมูลลับในสำนวนออกเผยแพร่โดยมิชอบ
แหล่งข่าวระบุว่า กกต.จับตาความเคลื่อนไหวของนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการ iLaw ที่เปิดเผยรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทย 9 คน พร้อมเรียกร้องให้นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานวิปฝ่ายค้าน ตรวจสอบ ซึ่งต่อมาพรรคภูมิใจไทยประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมาย โดย กกต.เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลที่นักวิชาการ สว.อิสระ สว.สำรอง และผู้สมัคร สว.บางรายนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา จนเกิดข้อสังเกตถึงแหล่งที่มาของข้อมูล
แหล่งข่าวระบุว่า ข้อมูลบางส่วนที่ถูกนำมาเผยแพร่ตรงกับรายละเอียดในสำนวนของคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 26 ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการสอบสวน จึงมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลอาจรั่วไหลจากภายใน และถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยอาจมีเจตนากดดันการพิจารณาของ กกต. ให้เป็นไปในทิศทางที่ฝ่ายการเมืองบางฝ่ายต้องการ
ทั้งนี้ กกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลมาเป็นระยะแล้ว และยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด เนื่องจากการนำสำนวนสอบสวน ซึ่งถือเป็นความลับทางราชการ ออกเผยแพร่ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย
รายงานข่าวยังระบุว่า สำนวนของคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 26 มีข้อเท็จจริงบางส่วนที่แตกต่างจากสำนวนของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ชุดที่ 36 โดยเฉพาะประเด็นพยานหลักฐานและคำให้การของพยานบางราย
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า พยานบางคนได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิม และบางรายกลับคำให้การในลักษณะที่สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของบุคคลบางฝ่าย ขณะที่พยานบางส่วนให้ข้อมูลโดยไม่มีหลักฐานรองรับเพียงพอ หรือเป็นเพียงการกล่าวอ้าง อีกทั้งยังพบว่าคำให้การของพยานบางรายมีลักษณะสอดรับกันอย่างผิดสังเกต
นอกจากนี้ จากการสืบสวนเชิงลับยังพบว่า พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองหลายฝ่ายต่างมีความพยายามผลักดันบุคคลลงสมัครรับเลือกเป็น สว. เช่นกัน แต่มีผู้ได้รับเลือกในจำนวนต่ำกว่าที่คาดไว้ ก่อนจะประสานกับกลุ่มผู้สมัครที่ไม่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมยื่นคำร้องเกี่ยวกับการฮั้วเลือก สว.
แหล่งข่าวระบุด้วยว่า เนื่องจากพยานหลายรายมีการกลับคำให้การหลายครั้ง กกต.จึงขอใช้การประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาสำนวนของคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 26 และชุดที่ 36 ควบคู่กัน โดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้สำนวนมีความรอบคอบและได้ข้อยุติที่สุด