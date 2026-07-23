“นิรัตน์” ยันสอบ สถ.อาทิตย์นี้เข้มกว่าเดิม แก้ทีโออาร์อุดช่องโหว่-ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ลั่นไม่เล่นด้วยวิ่งเต้น

"รองเซมเบ้" ยัน สนามสอบ สถ.อาทิตย์นี้ เข้มกว่าเดิม ชี้ แก้ทีโออาร์อุดช่องโหว่-มัดแน่นทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ ส่งกระดาษคำตอบทุกสนาม เข้า มธ.ศูนย์รังสิต ตรวจ 1 วันรู้ผล เตือนอย่าหลงเชื่อ จ่ายเงินวิ่งเต้นอธิบดี ลั่น ไม่เล่นด้วย พร้อมแจ้งความเอาผิดทันที
วันนี้ (23ก.ค.) เมื่อเวลา 15.10 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กล่าวถึงการจัดสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ ว่า การสอบครั้งนี้เป็นการสอบผู้ที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว แล้วสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือเรียกว่าสอบสายงานบริหาร ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าสอบ 37,000 กว่าคน กระจายอยู่ทั่วประเทศใน 5 สนามสอบ ได้แก่ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ที่บรรจุอยู่แล้ว แต่เป็นการสอบเพื่อเลื่อนหรือเลือกในตำแหน่งสายงานที่เป็นเส้นทางของเขา โดยได้มีการดูบทเรียนของความผิดพลาด หรือช่องโหว่ของการสอบบรรจุครั้งที่แล้ว และมีการพูดคุยกันระหว่าง สถ.และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะอุดช่องโหว่ของการฉวยโอกาสการทุจริตให้ได้มากที่สุด โดยตั้งใจจะให้ออกมาดีที่สุด
เมื่อถามว่า มีเบาะแสหรือข้อพิรุธแจ้งเข้ามายัง สถ.บ้างหรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า ทุกหน่วยทั้งผู้จัดสอบและ สถ. รวมถึงหน่วยตรวจสอบ หน่วยบังคับใช้กฎหมาย ก็หาข่าว แต่ในขณะที่หาข่าวเงี่ยหูฟัง เราก็ปรามว่าอย่าหลงเชื่อ หากเมื่อก่อนบอกว่าจะมาวิ่งเต้นกับอธิบดี บอกเลยว่าท่านโดนหลอกแล้ว เพราะตนจะไม่คุยเรื่องนี้ ถ้ามาถึงมือตนก็ไม่ช่วยใคร และจะแจ้งความดำเนินคดีด้วย ตนพูดคุยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วว่า เราต้องทำวิธีเดียวกัน หากมีการไปวิ่งกับผู้จัดสอบ ผู้จัดสอบต้องดำเนินการแจ้งความ จะไม่ช่วยใคร และใครที่ถูกหลอกเอาเงิน ก็ขอให้ไปเรียกเงินคืน ย้ำว่าตนไม่เล่นด้วย
เมื่อถามว่า การจัดสอบในครั้งนี้จะเข้มกว่าสนามที่ผ่านมาใช่หรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า จะจริงจังและเต็มที่มากที่สุด ทำให้ถูกระเบียบและเกิดความเป็นธรรมให้ได้มากที่สุด
เมื่อถามว่า ทีโออาร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่างจาก มศว หรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า ไม่เหมือนกัน เนื่องจากผู้เข้าสอบมีจำนวน 1 ใน 10 จากการสอบรอบที่ผ่านมาเท่านั้น และเราได้มีการปรับทีโออาร์ แต่ไม่ได้บอกว่าทีโออาร์ที่เขียนไว้แล้วดีทั้งหมด เมื่อเราเห็นจุดอ่อนช่องโหว่จากการสอบบรรจุครั้งที่แล้ว ก็มีการพูดคุยกันระหว่าง สถ.กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อปรับปรุงให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
เมื่อถามว่า หากจบเรื่องแล้ว จะต้องมีการสังคายนาระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือไม่ นายนิรัตน์ กล่าวว่า แน่นอน เพราะไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีก
นายนิรัตน์ กล่าวอีกว่า การตรวจกระดาษคำตอบในครั้งนี้ จะใช้ระยะเวลารวดเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบน้อยกว่า และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะส่งกระดาษคำตอบทุกสนามสอบ มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในคืนวันสอบทันที และจะตรวจกระดาษคำตอบให้เสร็จภายในวันรุ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม การตรวจกระดาษคำตอบครั้งนี้ จะให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าไปสังเกตการณ์เพื่อความโปร่งใส ยํ้าว่า ทีโออาร์มัดแน่นทุกฝ่าย เพราะทุกฝ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบ