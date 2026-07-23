ปค. เข้ม! บัตรสมาร์ทการ์ดคนไทย ล็อตใหม่ 10.8 ล้านใบ ชนะประมูล 145 ล้าน เฝ้าระวัง "บุคคลซ้ำซ้อน/พยาน" จนท.ออกบัตร

กรมการปกครอง มหาดไทย เข้ม! บัตรสมาร์ทการ์ดสัญชาติไทย ล็อตใหม่ 10.8 ล้านบัตร หลังได้บริษัทฯชนะประมูลจัดทำบัตร วงเงิน 145 ล้านบาท "อธิบดีพวง" เวียนหนังสือ 77 จังหวัด ซักซ้อมแนวทางป้องกันทุจริต เน้น!บัตรสีขาว ลายพื้นสีฟ้า กำชับ "นายอําเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา" พนง.ออกบัตร ไม่ให้ประมาทเลินเล่อ ระวังกรณีพิเศษ ย้ำ"ทำบัตรครั้งแรกทุกกรณี" ยังเสี่ยงสูง เหตุไม่มีอัตลักษณ์บุคคล "ลายพิมพ์นิ้วมือ/ภาพใบหน้า"ในฐานทะเบียนกลาง เฝ้าระวัง "บุคคลซ้ำซ้อน" ที่ได้บัตรก่อนปี 2527 จับตาเอกสาร/พยานบุคคลที่ให้การรับรอง ทั้ง "พยานบอกเล่า"-"พยานสมรู้ร่วมคิด"
วันนี้ (23 ก.ค .2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง มท. เผยแพร่ประกาศให้ บริษัท จันสาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ตามโครงการของ ส่วนบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน ที่เสนอวงเงินต่ำสุด 145,476,000 บาท จำนวน 10,800,002 บัตร จากราคากลาง 182,304,000 บาท และวงเงินที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 211,474,800 บาท ราคาต่อหน่วยบัตรละ 16.88 บาท
เพื่อเป็นการรองรับ จำนวนคนไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 นับเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย รวม 65,809,011 คน
ร่าง TOR ของโครงการ ระบุตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันมีหน่วยให้บริการจัดทำบัตรฯในราชอาณาจักร 1,186 แห่ง ในสำนักงานทะเบียน/ที่ว่าการอำเภอ/สนง.เขต/สนง.เทศบาล/ศาลาว่าการเมืองพัทยา/จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม
มีหน่วยจัดทำบัตรเคลื่อนที่ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง 156 ชุด ยังมีหน่วยให้บริการจัดทำบัตรฯ นอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 98 แห่ง
ขณะที่ เมื่อเร็วๆ นี้ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙.๒/๒/ว๒๒๕๖๐ แจ้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริตจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน โดยเฉพาะ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสัญชาติไทย (บัตรสีขาว ลายพื้นสีฟ้า)
หนังสือระบุ ตอนหนึ่ง ขอให้จังหวัดแจ้งกําชับนายอําเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด ตระหนักถึงความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรคนไทย)
สาเหตุของปัญหาการทุจริตสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชน และการควบคุมตรวจสอบกํากับดูแล การออกบัตรประจําตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ประจําสํานักทะเบียน ดังต่อไปนี้
1. ความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีสัญชาติไทย (บัตรสีขาว ลายพื้นสีฟ้า) ที่ต้องเฝ้าระวังหรือตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ มีดังนี้
1.1 การขอมีบัตรครั้งแรกทุกกรณี มีความเสี่ยงสูงมากต่อการทุจริตสวมตัวทําบัตร เนื่องจากยังไม่มีอัตลักษณ์บุคคลทั้งลายพิมพ์นิ้วมือและภาพใบหน้าในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรของสํานักทะเบียนกลาง สําหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้พิจารณาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันบุคคลก่อนอนุญาตให้จัดทําบัตรได้
ซึ่งปัจจุบันระบบจะกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยืนยันการอนุญาตด้วยการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือทุกครั้ง นอกเหนือจากที่จะต้องลงนามในคําขอมีบัตร (บ.ป.1)
"เพื่อมิให้มีการปฏิเสธความรับผิดโดยกล่าวอ้างว่า ถูกปลอมลายมือชื่อ หากไม่มีการยืนยันการอนุญาตด้วยการสแกนลายพิมพ์นิ้วมือของพนักงานเจ้าหน้าที่ ระบบจะไม่อนุญาตให้จัดทําบัตรรายนั้น ๆ"
1.2 ผู้ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 รายการ (บุคคลซ้ำซ้อน) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการกําหนดเลขประจําตัวประชาชนก่อนปี พ.ศ. 2527 ก่อนใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎร
โดยบุคคล 1 คน จะต้องมีเลขประจําตัวประชาชน 1 เลขเท่านั้น หากบุคคลใด มีเลขประจําตัวประชาชนมากกว่า 1 รายการ อาจทําให้เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น การสวมสิทธิบุคคลอื่น หรือใช้สิทธิซ้ําซ้อนเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด หลบเลี่ยงการตรวจสอบ ปกปิดประวัติ ปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ และติดตามตัวบุคคลได้ยาก
ซึ่งปัจจุบันหากระบบตรวจพบบุคคลซ้ําซ้อนจะไม่อนุญาตให้จัดทําบัตรของรายนั้น ๆ จนกว่าจะได้มีการจําหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านให้เหลือเพียง 1 รายการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
2. ปัจจุบันกรมการปกครอง โดยสํานักบริหารการทะเบียน ได้พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือในฐานข้อมูลประชาชนของสํานักทะเบียนกลาง
ทั้งของบุคคลสัญชาติไทยและบุคคลไม่มีสัญชาติไทย เป็นเครื่องมือให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับใช้ในการ เปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวบุคคลก่อนพิจารณาอนุญาตให้จัดทําบัตรได้
ยกเว้นการขอมีบัตรครั้งแรกทุกกรณี ซึ่งต้องอาศัยพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือในการยืนยันและรับรองตัวบุคคล ซึ่งจากการพิจารณาถึงสาเหตุที่เกิด ปัญหาการทุจริตสวมตัวทําบัตรประจําตัวประชาชน มีสาเหตุหลักดังนี้
2.1 สาเหตุประการแรก "เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของพนักงาน" เจ้าหน้าที่ที่เน้นการให้บริการที่รวดเร็ว โดยไม่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารและพยานบุคคล ไม่ยึดถือระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
หรือการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในความน่าเชื่อถือ ของหลักฐานเอกสารและพยานบุคคลที่ให้การรับรองตัวบุคคลผู้ขอมีบัตรว่าเป็นเจ้าของรายการบุคคล มาสวมรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและสูติบัตรของผู้ที่เสียชีวิตแต่ยังไม่ได้แจ้งตายและจําหน่ายรายการออก จากทะเบียนบ้าน
หรือสวมรายการบุคคลที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนและบัตรเป็นเวลานาน หรือสวม รายการบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรตามกฎหมาย เช่น ผู้พิการ เป็นต้น
โดยนําพยานบอกเล่าหรือ พยานสมรู้ร่วมคิดมาให้การยืนยันและรับรองตัวบุคคลอันเป็นเท็จ ในทะเบียนบ้านและสูติบัตรที่แท้จริง อาจทําให้เกิดการทุจริตสวมตัวทําบัตรตั้งแต่ต้นโดยนําตัวบุคคลผู้ขอมีบัตร
2.2 สาเหตุประการที่สอง เกิดจากตัวบุคคลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีอํานาจจงใจกระทําการทุจริตสวมตัวทําบัตรในลักษณะกระทําการเป็นขบวนการ สมรู้ร่วมคิดกับผู้ขอมีบัตร ผู้ยื่นคําขอมีบัตรแทน (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง) เจ้าบ้าน และพยานบุคคลผู้ให้การรับรองตัวบุคคลผู้ขอมีบัตร อันเป็นเท็จ
3. การควบคุมตรวจสอบกํากับดูแลการออกบัตรประจําตัวประชาชนตามระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2554 โดยมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
จึงขอให้ นายอําเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้บังคับบัญชากํากับดูแลการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจําสถานที่ให้บริการงานบัตรประจําตัวประชาชนโดยเคร่งครัด ดังนี้
3.1) กรณีการทําบัตรครั้งแรก ให้เรียกตรวจสอบหลักฐานเอกสารและพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ ประกอบคําขอมีบัตร (บ.ป.1) โดยเฉพาะพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือที่ให้การยืนยันและรับรองตัวบุคคลผู้ขอมีบัตร ต้องมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี (ไม่ใช่พยานบุคคลที่รับรู้มาจากการบอกเล่าประวัติของผู้ขอมีบัตร)
"หากพบว่าพยานเป็นบุคคลไม่น่าเชื่อถือ (บุคคลสมรู้ร่วมคิด) หรือเป็นพยานที่จัดหามาเพียงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กรณีดังกล่าวให้นายอําเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดเมืองพัทยา สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง"
หากปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าไม่ใช่เจ้าของรายการที่แท้จริง ให้สั่งจําหน่ายรายการทางทะเบียนทุกฉบับและดําเนินการทางวินัย/อาญา กับผู้กระทําความผิดทุกคนที่เกี่ยวข้อง
3.2 กรณีผู้ที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 รายการ (บุคคลซ้ำซ้อน) ยื่นคําขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร
"ปัจจุบันระบบจะไม่อนุญาตให้ทําบัตรจนกว่าจะได้มีการจําหน่าย รายการบุคคลในทะเบียนบ้านให้เหลือเพียง 1 รายการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเสียก่อน"
กรณีปรากฏบุคคลซ้ำซ้อนที่ได้จําหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านให้เหลือเพียง 1 รายการตามกฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและได้รับการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนไปแล้วนั้น
ให้ตรวจสอบว่าการมีชื่อ และรายการบุคคลในทะเบียนบ้านได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทุกครั้ง หากพบว่าเป็นการได้มาโดยมิชอบ ด้วยกฎหมายหรือโดยอําพรางข้อเท็จจริง ให้สั่งจําหน่ายรายการทางทะเบียนทุกฉบับและดําเนินการทางวินัย/อาญา กับผู้กระทําความผิดทุกคนที่เกี่ยวข้อง.