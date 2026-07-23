"มาร์ค" แนะรัฐชะลอตัดสิทธิ์บัตรคนจน เร่งทบทวนเกณฑ์ให้ชัดก่อน กระทบคนจนไม่ควรต้องอุทธรณ์

“อภิสิทธิ์” แนะรัฐบาลชะลอตัดสิทธิ์บัตรคนจน เร่งทบทวนเกณฑ์ให้ชัดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก่อน กระทบคนจนไม่ควรต้องอุทธรณ์
วันนี้ (23ก.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงปัญหาการคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่รัฐบาลเริ่มทบทวนหลักเกณฑ์ที่มีปัญหา ทั้งเงื่อนไขการถือครองรถยนต์ จักรยานยนต์ และการเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์เห็นว่า ในช่วงที่รัฐบาลกำลังทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ควรเร่งตัดสิทธิ์ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือสร้างความกังวลให้ประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าถูกตัดสิทธิ์ จนต้องเสียเวลาและแบกรับภาระในการยื่นอุทธรณ์
นายอภิสิทธิ์เสนอว่า รัฐบาลควรเร่งทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน รวมถึงตรวจสอบและจัดระเบียบฐานข้อมูลการถือครองทรัพย์สินของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการทบทวนสิทธิ์ของผู้ได้รับสวัสดิการทั้งหมด
“รัฐบาลควรตั้งหลักด้วยการทบทวนเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนตกผลึกเสียก่อน รวมไปถึงการสะสางข้อมูลในการครอบครองของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน แล้วจึงค่อยมาดำเนินการทบทวนสิทธิต่าง ๆ ทั้งหมด” นายอภิสิทธิ์กล่าว
พร้อมย้ำว่า ไม่อยากเห็นประชาชนที่มีฐานะยากลำบากและเคยได้รับสิทธิ์ ต้องรีบสละสิทธิ์ในโครงการร่วมจ่าย 60:40 หรือเผชิญความวิตกกังวลจากการถูกตัดสิทธิ์ รวมถึงต้องแบกรับภาระในการดำเนินเรื่องอุทธรณ์ ทั้งที่รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ โดยเห็นว่าควรชะลอการตัดสิทธิ์ไว้ก่อน จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อประชาชนทุกฝ่าย.