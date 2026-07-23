"มาร์ค" จี้สอบ “TH-AI Passport” ทบทวนงบ 1,600 ล. ลุยยื่นมท.1 สะสาง “เขากระโดง” ตามคำวินิจฉัยศาลปค.

“อภิสิทธิ์” จี้สอบ “TH-AI Passport” บี้รัฐมนตรีทบทวนงบ 1,600 ล้าน ลุยยื่น มท.1 สะสาง “เขากระโดง” ตามคำวินิจฉัยศาลปกครอง ย้ำเป็น 2 เรื่องใหญ่กระทบผลประโยชน์ชาติ
วันนี้ (23ก.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าภายในวันพรุ่งนี้ (24 กรกฎาคม) พรรคจะเดินทางเข้ายื่นหนังสืออย่างเป็นทางการถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ โครงการ TH-AI Passport หลังจากที่ นางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ต้นผ่านแพลตฟอร์ม "ส่องรัฐ" ซึ่งเพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการใช้เงินงบประมาณจำนวน 1,600 ล้านบาท ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้รัฐมนตรีนำไปพิจารณาดำเนินการทบทวน ปรับปรุง หรือพิจารณายกเลิกโครงการดังกล่าวต่อไป
นอกจากนี้ พรรคเตรียมจะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีปัญหาที่ดินเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากพบว่าปัจจุบันยังไม่มีการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ที่ได้ชี้ขาดไว้อย่างชัดเจนว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทั้งสองเรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงเกาะติดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง