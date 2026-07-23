"วัชรพงศ์" ซัด "รัชนก" หยุดบิดเบือนบัตรคนจนหิวแสงโหนความเดือดร้อนชาวบ้าน ปัดรัฐถังแตกเน้นช่วยตัวจริง

สส.สระบุรี ภท. ฟาดเดือด "รัชนก" ปธ.กมธ. สวัสดิการสังคมหยุดบิดเบือนปมบัตรคนจน ซัดพรรคส้มอย่าหิวแสงโหนความเดือดร้อนชาวบ้าน ยันรัฐบาล ไม่ถังแตก เน้นช่วยตัวจริง เล็งขยายเวลาอุทธรณ์-ฟันทุนเทา
วันที่ (23 ก.ค.) นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส.สระบุรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่ นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาฯ และ สส.สมุทรปราการ พรรคประชาชน ออกมาตั้งคำถามถึงความสับสนเรื่องกำหนดวันยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จนเกิดความกังวลว่าประชาชนกว่า 9 ล้านคนอาจเสียสิทธิ์ ว่า นโยบายการคัดกรองสิทธิ์ในรอบนี้ รัฐบาลมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้งบประมาณแผ่นดินตกถึงมือ "คนจนตัวจริง" ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ไม่ใช่ปล่อยให้กลุ่มคนที่ไม่มีคุณสมบัติมาแอบอ้างสิทธิ์
นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ตรวจพบความผิดปกติและกำลังเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับ "กลุ่มทุนสีเทา" รวมถึงมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสหลอกลวงนำชื่อของชาวบ้านตาดำๆ ไปแอบอ้างรับสวัสดิการจากรัฐ ซึ่งถือเป็นการเบียดบังภาษีและเอาเปรียบสังคมอย่างร้ายแรง
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ขอยืนยันรัฐบาล ไม่ได้ "ถังแตก" สถานะทางการคลังของประเทศยังคงแข็งแกร่งและมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ แต่การจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการอุดรอยรั่วและสร้างความคุ้มค่าสูงสุด
สำหรับข้อกังวลเรื่องกรอบเวลาการยื่นอุทธรณ์นั้น รัฐบาลได้รับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณา ขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ตกหล่นหรือมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรก ได้มีเวลาเตรียมเอกสารและรักษาสิทธิ์ของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทบทวนทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเสมอ
นายวัชรพงศ์ กล่าวว่า ขอเรียกร้อง ไปยังนางสาวรัชนก และคนในพรรคประชาชน ที่ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ว่า ขอให้ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง อย่าพยายามบิดเบือนประเด็น หรือนำเอาความเดือดร้อนและความสับสนของชาวบ้านมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างผลประโยชน์ทางการเมืองและหาแสงให้กับฝ่ายของตัวเอง ตนเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน แต่ไม่ประสงค์ให้มีการสร้างข่าวลือหรือตีไข่ใส่สีเพื่อสร้างความตื่นตระหนก เพราะท้ายที่สุดแล้ว ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและได้รับผลกระทบจากเกมการเมืองที่บิดเบือนข้อมูล ก็คือประชาชนที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐนั่นเอง