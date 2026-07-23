ผู้ตรวจฯสัมมนาวิชาการ 69 ชูทิศทางตรวจสอบรัฐยุคใหม่ เชื่อมข้อมูล–เครือข่ายความร่วมมือ–ข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจการแผ่นดินสัมมนาวิชาการปี 69 ชูทิศทางตรวจสอบรัฐยุคใหม่ เชื่อมข้อมูล–เครือข่ายความร่วมมือ–ข้อเสนอแนะ สู่การแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ของประชาชน
วันนี้ ( 23 ก.ค.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2569 ภายใต้แนวคิด �"กลไกการตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ กุญแจสู่การสร้างธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน” โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ หน่วยงานภาคี นักวิชาการจำนวนมาก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงาน เพื่อยกระดับการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงง่าย แก้ปัญหาได้รวดเร็ว และป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนซ้ำ
นายทรงศัก สายเชื้อ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหา เป็นคนกลางประสานความเข้าใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐในการใช้อำนาจตามกฎหมาย เสนอแนะแนวทางแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติเพื่อยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เป้าหมายของการตรวจสอบไม่ใช่การจับผิดหรือตำหนิหน่วยงานของรัฐ แต่คือการช่วยกันทำให้การบริหารราชการและการบริการประชาชนดีขึ้น ต้องให้ข้อเสนอแนะนำไปปฏิบัติได้จริง ลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้ประชาชนเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง
ด้านพล.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปาฐกถาหัวข้อ “The Impact Factor: ผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอแนะโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ว่า
ผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอแนะไม่ได้วัดจากจำนวนคำวินิจฉัยหรือจำนวนข้อเสนอแนะที่จัดทำขึ้น แต่วัดจากการที่ข้อเสนอแนะได้รับการนำไปปฏิบัติ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนสัมผัสได้จริง ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหา การยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ การบริหารราชการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และการคืนความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งการสร้างผลสัมฤทธิ์ของข้อเสนอแนะไม่ใช่ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ในการร่วมกันขับเคลื่อนข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
“ข้อเสนอแนะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงาน แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อได้รับการนำไปปฏิบัติ จนประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและความเป็นธรรมกลับคืนมา”
ด้านนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ภารกิจผู้ตรวจการแผ่นดินในการสร้างความเป็นธรรมภาครัฐ”ว่า
ความไม่เป็นธรรมที่ประชาชนเผชิญจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสาเหตุจากข้อจำกัดของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ การสื่อสารของรัฐ และแนวคิดการทำงานที่ยึดแนวปฏิบัติเดิมมากกว่าความเดือดร้อนของประชาชน ส่งผลให้เกิดช่องว่างที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ความเป็นธรรมภาครัฐ ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถหยิบยกประเด็นเหล่านั้นขึ้นพิจารณาสู่การตรวจสอบเชิงระบบ , การแสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมส่งเสริมการไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงต้องเป็นองค์กรกลางที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม และเชื่อมทุกฝ่ายให้ร่วมกันคลี่คลายปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ในงานยังมีการเสวนาโดยนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องในหัวข้อ“The Metric of Trust: เจาะลึกตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่ประชาชนต้องการเห็น” และ “Gap Analysis: ค้นหาช่องว่างระหว่างข้อกฎหมายและหลักนิติธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่จริง” ด้วย