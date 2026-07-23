อธิบดีดีเอสไอชี้ไอลอว์แฉ 9 นักการเมืองเอี่ยวฮั้ว สว.เป็นข้อมูลเก่า ปัดตอบรายละเอียด

อธิบดีดีเอสไอชี้ไอลอว์แฉ 9 นักการเมืองเอี่ยวฮั้ว สว. เป็นข้อมูลเก่า ไม่ตอบรายละเอียด บอกขอตัวรีบไปประชุม
ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ ( 23 ก.ค.) พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ กล่าวถึงการตรวจสอบคดีฮั้ว สว. หลังไอลอว์ ออกมาแฉข้อมูล 9 นักการเมืองเกี่ยวข้อง ว่า เคยให้ข้อมูลไปแล้ว
เมื่อถามว่า 9 รายชื่อเป็นข้อมูลใหม่หรือเก่า อธิบดีดีเอสไอ บอกว่า น่าจะเป็นข้อมูลเก่า ก่อนจะขอตัวไปประชุม
ทั้งนี้ จากท่าทีของอธิบดีดีเอสไอ ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ โดยออกตัวตั้งแต่ถูกถามเรื่องนี้ ว่าจะรีบไปประชุม