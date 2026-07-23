"โรม" ถามนายกฯใช้เกณฑ์ใดตั้งผบ.ตร. 7 ปีจะเปลี่ยนแปลงปราบทุนเทาหรืออีหรอบเดิม ย้ำคงมีตั๋ว-ทุจริต

"รังสิมันต์" ถาม ‘นายกฯ’ ใช้หลักเกณฑ์ใดตั้งผบ.ตร.ใหม่-7 ปีที่เหลือจะสร้างการเปลี่ยนแปลง-ปราบทุนเทาหรือเข้าอีหรอบเดิม ย้ำยังคงมีตั๋ว จนท.เข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตคอรัปชั่น
วันนี้ (23ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีตั้งพ ล.ต.อ.สำราญ นวลมา เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 16 วาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี ว่า ส่งที่ตนสนใจมากที่สุดในการเสนอชื่อ ผบ.ตร. คือ ทำไมมากกว่า เพราะตามกฎหมายต้องพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความอาวุโส ฉะนั้น ใครที่จะขึ้นมาเป็น ผบ.ตร. ต้องมีความโปร่งใส แน่นอนว่าตนไม่ได้บอกว่า เป็นความผิดของตัวผู้ถูกเสนอชื่อ แต่กำลังจะบอกว่า ตัวนายกรัฐมนตรี และผบ.ตร. ต้องชี้แจงให้สังคมเข้าใจว่า ตกลงแล้วมีการพิจารณาบนหลักเกณฑ์อะไร มีข้อเท็จจริงปรากฎอย่างไร
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ประการที่สองคือเมื่อ พ ล.ต.อ.สำราญ ขึ้นเป็นผบ.ตร.แล้ว สิ่งที่เราอยากเห็นว่า ตลอด 7 ปีนี้ เราควรจะคาดหวังอะไรจากท่าน ท่านจะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรตำรวจอย่างไร ทั้งนี้กรรมาธิการฯ อยู่ระหว่างพูดคุยและตั้งอนุกรรมาธิการพิจารณาการปฏิรูปกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งคงจะมีการคุยกันว่า 7 ปีหลังจากนี้ พ ล.ต.อ.สำราญ มาเป็นผบ.ตร. เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หรือสุดท้ายจะเป็นวัฏจักรและอีหรอบเดิม
“ยังคงมีตั๋ว ยังมีปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุจริตคอรัปชั่น ถ้าสิ่งเหล่านี้หากเป็นเหมือนเดิม ก็จะเป็น 7 ปีที่เสียเปล่า ปัญหาทุนสีเทา ปัญหาต่างๆ ที่เราเผชิญอยู่อาจจะเลวร้ายลง ดังนั้นเราคาดหวังว่าผบ. ตร.ใหม่ จะใช้โอกาสที่มีในการทำให้องค์กรตำรวจมีศักยภาพในการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ได้ดีโดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกรงกลัวผู้มีอำนาจใดๆ ทั้งสิ้น” นายรังสิมันต์ กล่าว