"โรม" เสียใจเหตุไฟใต้ชี้ยังละเอียดอ่อน มองพูดคุยไม่ใช่ทางออก จี้ รัฐหาสาเหตุ-นำคนผิดมาลงโทษ

"รังสิมันต์" เสียใจเหตุความรุนแรงใต้ ชี้ ยังมีความละเอียดอ่อน มองการพูดคุยยังไม่ใช่ทางออก จี้ รัฐมองหาสาเหตุ-นำคนผิดมาลงโทษ ความยุติธรรมต้องเกิดขึ้น
วันนี้ (23ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีัรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้เช่นที่ จ.นราธิวาส มีคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจบูเก๊ะซามี ว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐทุกคน ตนเชื่อว่าความสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่แค่คนที่ถูกกระทำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัว หลายคนที่เฝ้ามองวันที่เขาได้ไปเจอหน้าครอบครัวอีกครั้ง ตนต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ยังคงมีความละเอียดอ่อน และดูเหมือนการเจรจาพูดคุยกันจะยังไม่สามารถเป็นทางออกได้
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันปฏิบัติการในรูปแบบที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการที่มีงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากมายที่ลงไป มีอุปกรณ์ต่างๆ การบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบต่างๆ ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ โดยในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ย่อหย่อนในเรื่องการปฏิบัติใดๆ เลย แต่การที่สถานการณ์กลับมาปะทุอีกครั้ง รัฐบาลก็มีความจำเป็นที่ต้องกลับมองถึงสาเหตุในเรื่องนี้ แม้ว่าเราจะมองถึงสาเหตุเรื่องนี้แล้วอยู่ภายใต้การเจรจาก็ต้องย้ำว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และจำเป็นที่จะต้องนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษต่อไปให้ได้
นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น ตนคิดว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงภาคใต้นั้นคือความยุติธรรม และเราจะทำอย่างไรให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐ หากมีอะไรที่ดำเนินการผิดพลาดไป เช่น กรณีตากใบ ก็ต้องมีการดำเนินการแก้ไขเช่นเดียวกัน รวมถึงกรณีการลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ที่จนถึงวันนี้ยังไม่สามารถตามจับผู้กระทำผิดได้