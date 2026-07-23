"โรม" เย้ย "ภราดร" อย่ากลัวถูกตรวจสอบยิ่งออกมาดิ้นยิ่งไร้ประโยชน์ ถามใช้อำนาจรัฐแบบนี้เหมาะหรือ

"รังสิมันต์" ย้อน ‘ภราดร’ อย่ากลัวถูกตรวจสอบ เหน็บแรงบอกยิ่งออกมาดิ้นยิ่งไม่มีประโยชน์ ถาม ใช้อำนาจรัฐแบบนี้เหมาะสมหรือ หลังมีประเด็น "ยิ่งชีพ" เจอฟ้อง
วันนี้ (23ก.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีัรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มองว่านายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ตกเป็นเหยื่อฝ่ายการเมือง และหวังกลบเรื่องนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคปชน. ที่ถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งข้อกล่าวหาในคดี Forex ว่า ขอฝากไปถึงนายภราดรว่าอย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นเหมือนตัวเอง เอาตรงๆ ตนคิดว่าเราอย่าไปดูถูกกันเลย การที่ภาคประชาสังคมจะตื่นตัวเรื่องนี้ เอาเรื่องต่างๆ มาร้องเรียนกับกรรมาธิการเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ธรรมดา
“สิ่งสำคัญคือวันนี้ท่านเป็นรัฐบาล ท่านต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบและใจกว้างในเรื่องเหล่านี้ การที่ท่านยิ่งดิ้นออกมา การที่พยายามออกมาพูดว่าเป็นเรื่องที่สมทบกันกับฝ่ายการเมือง ฝ่ายการเมืองอยู่เบื้องหลัง ฝ่ายการเมืองต้องการกลบเรื่องคุณภาวุธต่างๆ ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไร เรื่องคุณภาวุธหากท่านมีพยานหลักฐานอะไร ก็ขอให้ดำเนินการไปตามพยานหลักฐาน อย่างไรอำนาจรัฐก็อยู่ในมือท่านอยู่แล้ว” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า แต่ในเรื่องของการฮั้ว สว.หรืออะไรก็แล้วแต่ ท่านอย่าหนีการตรวจสอบ การที่ภาคประชาสังคมจะตรวจสอบเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบ ท่านอาจจะบอกว่าท่านมีสิทธิ์ในการที่จะฟ้อง แต่อยากถามกลับว่าท่านในฐานะที่อยู่ในอำนาจรัฐและรัฐบาลนั้น ท่านใช้อำนาจเช่นนี้ เหมาะสมหรือไม่ในเมือเป็นบุคคลสาธารณะก็ควรที่จะเปิดให้มีการตรวจสอบได้ ท่านสามารถชี้แจงและสามารถแสวงหาพยานหลักฐานมาชี้แจงได้อยู่แล้วว่าท่านเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไร อย่ากลัวที่จะถูกตรวจสอบ