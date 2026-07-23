กมธ.กฏหมายฯลุยถกปม "น้องเมย" หวังคืนความยุติธรรมทุกฝ่าย ปัดตั้งธงเอาผิดบางคนอยู่ที่เหตุผลพยานหลักฐาน

"โรม" เผย กมธ.กฏหมายฯ เดินหน้าถกปม "น้องเมย" เสียชีวิต หวังนำไปสู่คลี่คลายคดี คืนความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย ยันไม่ได้ตั้งธงเอาผิดใครบางคน ชี้ทั้งหมดอยู่ที่เหตุผลและพยานหลักฐาน
วันนี้ (23ก.ค.) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวก่อนการประชุมกมธ. กฎหมายฯ เพื่อพิจารณากรณีการเสียชีวิตของนายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือน้องเมยนักเรียนเตรียมทหารจากการถูกสั่งธำรงวินัย ว่าวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านนา ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พันเอกณรุท ทองสอง รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ นายสาธิต พูนสวัสดิ์พงศ์ ทนายความ และครอบครัวของน้องเมย เข้าร่วมการพิจารณา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้คาดหวังว่า เรื่องนี้จะนำไปสู่การคลี่คลายได้ เรื่องนี้เป็นมหากาพย์ที่ค่อนข้างนาน เวลา8-9 ปีมาแล้วที่ครอบครัวของน้องเมยรอคอยความยุติธรรม ทุกฝ่ายยอมรับว่าสาเหตุการตายของน้องเมย ต้องมีคนรับผิดชอบ เพราะเป็นการตายที่ต้องเอาผิดต่อผู้กระทำความผิด และปัจจุบันผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ซึ่งเป็นนายตำรวจ ก็ถูกศาลทหารสูงสุดพิพากษาตัดสินให้จำคุก แต่รอลงอาญา และซึ่งปัจจุบันยังรับราชการและใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งในคดีที่ทำให้ถึงแก่ชีวิต อัยการศาลทหารสั่งไม่ฟ้อง ทางครอบครัวและกรรมาธิการไม่ได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ว่าทำไมถึงสั่งไม่ฟ้อง วันนี้หากมีผู้แทนจากกรมรัฐธรรมนูญ ก็จะรับฟังข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
ส่วนอวัยวะบางส่วนที่หายไปหลังจากการชันสูตรศพน้องเมย คดีนี้อยู่ในสน. พญาไทผ่านมาแล้ว6ปีไม่มีความคืบหน้าในคดีเลย
“ คดีน้องเมยไม่ใช่คดีโนเนม แต่เป็นคดีที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ สื่อมวลชนก็จับตาในเรื่อง แต่ลองคิดดูขนาดสังคมให้ความสำคัญขนาดนี้ แต่กระบวนการยุติธรรมได้แค่นี้ ถามลึกๆถ้าเราเป็นพ่อแม่ของคนที่เสียชีวิต เราจะรู้สึกได้รับความยุติธรรมจริงหรือ ” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวในฐานะที่เป็นกรรมาธิการเกี่ยวกับกฎหมาย จำเป็นที่จะต้องสะสางเรื่องนี้ นี่เป็นสาเหตุที่จะเอาเรื่องนี้เข้าพิจารณาเป็นเรื่องด่วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้ได้ ไม่ใช่ตั้งธงว่าเอาผิดใครบางคน ทั้งหมดต้องอยู่กันที่เหตุผลและพยานหลักฐาน เพื่อดูว่าจะมีน้ำหนักเพียงพอในการ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ รวมถึงจะต้องตรวจสอบอายุความด้วย ในคดีอื่นๆที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการของศาล โดยกรรมาธิการก็จะแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป