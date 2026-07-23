“บิ๊กราญ” ดอดเข้าทำเนียบรายงานนายกฯ สถานการณ์ไฟใต้-ปราบนอมินีต่างชาติ

ว่าที่ผบ.ตร.ป้ายแดง ขึ้นตึกไทยฯ รายงาน “นายกฯ” สถานการณ์ไฟใต้-ปราบนอมินีต่างชาติ
วันนี้ (23ก.ค.) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) เดินทางเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ที่ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อรายงานสถานการณ์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้ในส่วนของตำรวจ และรายงานการปราบปรามกลุ่มทุนหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยภายหลังหารือ นายอนุทินได้เดินลงมาส่งพล.ต.อ.สำราญ ขึ้นรถเดินทางกลับ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.สำราญ ได้ปรากฏตัวที่ทำเนียบฯครั้งแรก หลังเพิ่งได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็น ผบ.ตร. คนที่ 16 ต่อจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.69