"ศุภชัย" สอนเสรีภาพแสดงความเห็น ไม่ได้หมายความสามารถกล่าวหาเท็จผู้อื่น โดยไม่รับผลการกระทำ

มือกฏหมายภท. สอนมวย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถกล่าวหาผู้อื่นด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ใส่ร้าย โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ
เมื่อวันที่ (23 ก.ค.69) นายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลังจากที่ นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ออกมาขอให้พรรคภูมิใจไทยทบทวนไม่ฟ้องหมิ่นประมาท หลังยื่นให้วิปฝ่ายค้านสอบ นายกฯ รัฐมนตรี สส.พรรคภูมิใจไทย รวม 9 คน ส่อว่ามีพฤติกรรมที่ทำให้การเลือก สว. ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ว่า การฟ้องคดี ไม่ใช่การฟ้องปิดปากเสมอไป ในสังคมประชาธิปไตย การตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐเป็นสิ่งจำเป็น บุคคลสาธารณะย่อมต้องเปิดรับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สุจริต แม้จะเป็นคำวิจารณ์ที่รุนแรงก็ตาม เพราะนั่นคือกลไกสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจ อย่างไรก็ตาม ประชาธิปไตยก็ยืนอยู่บน หลักนิติรัฐ เช่นกัน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะสามารถกล่าวหาผู้อื่นด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ใส่ร้าย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ
นายศุภชัย ระบุว่า ในทำนองเดียวกัน การที่บุคคลสาธารณะใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล ก็ไม่ควรถูกตีความว่าเป็น “การฟ้องปิดปาก” โดยอัตโนมัติ เพราะสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ
ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่ “ใครเป็นผู้ฟ้อง” แต่คือ “ฟ้องด้วยวัตถุประสงค์อะไร” หากใช้คดีความเพื่อข่มขู่ให้ผู้ตรวจสอบยุติการเปิดเผยข้อเท็จจริง นั่นเป็นสิ่งที่สังคมต้องระมัดระวัง แต่หากใช้กระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ความจริงและปกป้องตนเองจากการกล่าวหาอันเป็นเท็จ ก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่ไม่ควรถูกปฏิเสธหรือเหมารวมว่าเป็นการฟ้องปิดปาก
“สังคมที่เป็นธรรม ต้องคุ้มครองทั้งสองด้านไปพร้อมกัน คือ คุ้มครองเสรีภาพในการตรวจสอบผู้มีอำนาจ และคุ้มครองสิทธิของทุกคนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการกล่าวหาโดยปราศจากข้อเท็จจริง เมื่อทั้งสองหลักการได้รับการคุ้มครองอย่างสมดุล ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและระบอบประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้น”นายศุภชัย ระบุ